舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

中國大陸留學生Bethany Huang因車禍 不幸去世；社群媒體上的視頻顯示，她喜歡和好友劉蒙雨一起外出旅遊，享受美食 。視頻上，她去巴爾的摩水族館觀看水生動物，還享受當地漢堡等美食，在動物園，她還感慨，土撥鼠居然不會叫「啊」。

GoFundMe為Bethany籌款的頁面介紹說，讓人震驚和悲痛的是，親愛的Bethany Huang於4月22日因車禍受傷而去世，她出國留學，獲得學士和碩士學位，實現夢想，並在美國開始早期的職業生涯。她是家中的獨生子女，對於家人來說，這是一個非常困難的時刻，他們要接受這個消息，並緊急前來美國處理所有其他情況。女兒是他們的希望，沒有可愛的女兒在身邊，未來將如何面對。

Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人，她感動了周圍的每一個人。籌款頁面說，「我們想給她應得的紀念，並向她做最後的告別。我們希望捐助，以幫助支付她的葬禮費用和她家人的相關費用。如果您有能力，請考慮捐款。非常感謝您。」

中國駐舊金山 總領館在微信公眾號確認，日前北加州一處高速公路發生嚴重交通事故，造成兩名中國公民傷亡。總領館說，隨著近期天氣轉暖，人員出行增多，中國駐舊金山總領館謹提醒領區中國公民，提高安全意識，遵守交通規則，確保出行平安，充分做好行前準備。