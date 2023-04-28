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聖荷西誘捕買酒 兩商家違規銷售挨罰

記者王子涵／聖荷西報導
加州酒精飲料管控局頻繁展開小型誘捕行動，保證商家遵守法律。(取自加州酒精飲料管控局官網）
加州酒精飲料管控局頻繁展開小型誘捕行動，保證商家遵守法律。(取自加州酒精飲料管控局官網）

聖荷西警局本月5日與加州酒精飲料管控局（簡稱ABC）的一名特工開展一次小型誘捕行動。在執法部門的監視下，派遣一名未到購買酒精年齡的實驗者走進聖荷西八家持有零售許可證的商店，嘗試購買酒精飲料，最終兩商家違規銷售，遭到處罰。

警局表示，兩名涉嫌向21歲以下銷售酒類飲料的店員將面臨最高1000元的罰款和32小時社區服務的處罰。除此之外，酒精飲料管控局還有權暫停或吊銷商家的執照。

自1980年以來，加州地方執法部門持續進行小型誘捕行動。起初，零售店的違規率高達40%至50%。一段時間後，加州一些城市違規率已降至10%以內。1994年，加州最高法院一致裁定，小型誘捕行動是保證持證商家遵守法律的有效方式。

11日警方又展開名為「拍肩行動」（Shoulder Tap Operation）的誘捕行動，成功抓捕並傳喚了一名幫助未達買酒年齡的實驗者進店購買酒精的成年人。他將面臨最高1000元罰金和24小時社區服務的處罰。

這項行動也是小型誘捕行動的方式之一，是針對為21歲以下購買酒類的成年人。

根據數據顯示，21歲以下的駕駛員捲入車禍的風險比年長司機高很多。美國公路交通安全管理局（NHTSA）調查顯示，大約25%的致命車禍都與未成年人飲酒有關。

加州酒精飲料管控局主管平田（Eric Hirata）表示，商家在銷售酒類飲料前應始終要求顧客出示身份證件。「我們的目的是切斷21歲以下的年輕人賣酒的通道，提高道路和社區的安全性。」

加州酒精飲料管控局頻繁展開小型誘捕行動，保證商家遵守法律。(取自加州酒精飲料管控...
加州酒精飲料管控局頻繁展開小型誘捕行動，保證商家遵守法律。(取自加州酒精飲料管控局官網）

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