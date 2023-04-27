我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

公共交通面臨財政危機 威善高籲州府注資

記者張曼琳╱舊金山報導
參議員威善高(左三)主持線上記者會，呼籲州政府提供更多資金，以避免加州公共交通的大規模服務削減。（記者張曼琳╱截屏）
參議員威善高(左三)主持線上記者會，呼籲州政府提供更多資金，以避免加州公共交通的大規模服務削減。（記者張曼琳╱截屏）

選區包括舊金山的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener) ，26日主持線上記者會，呼籲州政府提供更多資金，以避免加州公共交通的大規模服務削減。威善高表示，其核心預算小組已致信，拒絕紐森提出的削減公共交通資金的擬議預算，並承諾為公共交通面臨的資金短缺尋找解決方案。

當天上午，威善高聯合加州各地交通機構官員以及社區人士，一同呼籲州立法機關和州長，一同努力解決加州面臨的這一最不受重視的危機之一。 威善高表示，加州公共交通系統在未來的12至14個月將出現「財政懸崖（ Fiscal Cliff）」

威善高指出，各地交通機構的財政危機將削弱包括灣區捷運（BART）、舊金山Muni等公共交通服務，對加州整體公共交通系統產生連鎖影響。

他說：「我們可能會看到Muni取消整條公交線路，我們也知道在南加州，洛杉磯地鐵（LA Metro）也面臨著不斷上漲的巨大運營赤字。」他指出，百年一遇的新冠疫情大流行，為公共場所交通帶來了前所未有的打擊，疫情最嚴重時「乘客數字下降了90%至95%。」目前在接下來的12到24個月內，在沒有聯邦緊急資金的幫助下，或許公共交通會面臨崩潰。

「因此，這需要州府介入」，威善高表示，在記者會前的幾個小時，州參議會和參議會民主黨核心小組已經提出預算提案，以拒絕州長紐森1月份提出將交通資本基金削減約20億元擬議預算。「參議會民主黨核心小組預算框架拒絕了所有擬議的公共交通資金削減，並承諾為運營短缺尋找資金解決方案，包括創造額外的靈活性，以使用不同種類的資金來彌補運營赤字。」

同時，威善高表示，25日加州運輸協會（California Transit Association）一份提案指出，未來五年加州公交運營缺口約為50億元。「這意味著我們在未來五年，每年需要約10億元」，他認為填補這一缺口「完全可行」：「我們絕對可以通過結合資金和靈活性來做到這一點，所以這並不是一個我們無法解決的問題這一問題很容易被修復」，減少對依靠公共交通出行的低收入社區的影響。

加州運輸協會、洛杉磯地鐵、舊金山交通局、灣區捷運董事會、舊金山灣區委員會（Bay Area Council）、大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC）等相關機構代表出席記者會，支持威善高的提案。

舊金山交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）表示，舊金山Muni每天運送近4萬人，乘客中一半為有色人種，超過70%乘客的年收入不足5萬元。 「Muni乘客依賴公共交通服務去上班、上學、去看醫生。如果我們關心加州的社會公平。就必須找到一種方法，來縮小公共交通財政懸崖的缺口。」

舊金山交通局局長譚林在記者會上發言。（記者張曼琳╱截屏）
舊金山交通局局長譚林在記者會上發言。（記者張曼琳╱截屏）

加州 舊金山 預算

上一則

星宇提供「五感」精緻服務 6月起天天飛

下一則

遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

延伸閱讀

威善高反對紐森削減公共交通資金的擬議預算

威善高反對紐森削減公共交通資金的擬議預算
副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長
加州副州長康伊蓮宣布競選州長 曾出席蔡英文訪美僑宴

加州副州長康伊蓮宣布競選州長 曾出席蔡英文訪美僑宴
最高院裁決FDA批准墮胎藥美服培酮決定有效 紐森：方向正確

最高院裁決FDA批准墮胎藥美服培酮決定有效 紐森：方向正確
法院可要求精神病患治療 紐森新計畫 人權團體反對被駁回

法院可要求精神病患治療 紐森新計畫 人權團體反對被駁回

熱門新聞

Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta又裁員 砍向工程技術人員 總部預告5月還有一波

2023-04-20 12:36
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02
北岸槍擊案發生地點距華埠長者社區只有幾個街區，平時都是較安全區域。（記者李怡╱攝影）

又一起蓄意殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

2023-04-25 00:42

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬