公共交通面臨財政危機 威善高籲州府注資

參議員威善高(左三)主持線上記者會，呼籲州政府提供更多資金，以避免加州公共交通的大規模服務削減。（記者張曼琳╱截屏）

選區包括舊金山 的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener) ，26日主持線上記者會，呼籲州政府提供更多資金，以避免加州 公共交通的大規模服務削減。威善高表示，其核心預算 小組已致信，拒絕紐森提出的削減公共交通資金的擬議預算，並承諾為公共交通面臨的資金短缺尋找解決方案。

當天上午，威善高聯合加州各地交通機構官員以及社區人士，一同呼籲州立法機關和州長，一同努力解決加州面臨的這一最不受重視的危機之一。 威善高表示，加州公共交通系統在未來的12至14個月將出現「財政懸崖（ Fiscal Cliff）」

威善高指出，各地交通機構的財政危機將削弱包括灣區捷運（BART）、舊金山Muni等公共交通服務，對加州整體公共交通系統產生連鎖影響。

他說：「我們可能會看到Muni取消整條公交線路，我們也知道在南加州，洛杉磯地鐵（LA Metro）也面臨著不斷上漲的巨大運營赤字。」他指出，百年一遇的新冠疫情大流行，為公共場所交通帶來了前所未有的打擊，疫情最嚴重時「乘客數字下降了90%至95%。」目前在接下來的12到24個月內，在沒有聯邦緊急資金的幫助下，或許公共交通會面臨崩潰。

「因此，這需要州府介入」，威善高表示，在記者會前的幾個小時，州參議會和參議會民主黨核心小組已經提出預算提案，以拒絕州長紐森1月份提出將交通資本基金削減約20億元擬議預算。「參議會民主黨核心小組預算框架拒絕了所有擬議的公共交通資金削減，並承諾為運營短缺尋找資金解決方案，包括創造額外的靈活性，以使用不同種類的資金來彌補運營赤字。」

同時，威善高表示，25日加州運輸協會（California Transit Association）一份提案指出，未來五年加州公交運營缺口約為50億元。「這意味著我們在未來五年，每年需要約10億元」，他認為填補這一缺口「完全可行」：「我們絕對可以通過結合資金和靈活性來做到這一點，所以這並不是一個我們無法解決的問題這一問題很容易被修復」，減少對依靠公共交通出行的低收入社區的影響。

加州運輸協會、洛杉磯地鐵、舊金山交通局、灣區捷運董事會、舊金山灣區委員會（Bay Area Council）、大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC）等相關機構代表出席記者會，支持威善高的提案。