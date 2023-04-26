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屋崙資深亞裔警陳方 被控作偽證、賄賂

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局資深亞裔警員陳方（音譯，Phong Tran），被指控犯有宣誓後作偽證罪和賄賂罪。（電視新聞截圖）
屋崙警局資深亞裔警員陳方（音譯，Phong Tran），被指控犯有宣誓後作偽證罪和賄賂罪。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Y. Price）25日宣布，屋崙警局資深亞裔警員陳方（音譯，Phong Tran）將被指控犯有誓言下作偽證和賄賂罪。地檢長辦公室還將審查這名警員參與調查的至少125起謀殺案，以瞭解是否對其他人做了錯誤定罪。

陳方是警局現任雇員，被指控在2016年的謀殺案審判和2014年的初審中撒謊，犯下誓言下的偽證罪。檢方還指控他犯下賄賂證人和企圖賄賂證人的重罪。

根據官善貞辦公室的聲明，在2016年的巴特勒（Charles Butler）謀殺案審判中，陳方宣誓作證，說他以前不認識一個關鍵證人。然而，在兩名男子被判定犯有謀殺罪後，他承認認識這名證人，而且有時用自己的錢提供她現金付款。事實證明，這個關鍵證人根本不是證人，是陳方要求她對這兩名男子作證。陳方警官和該女子於2011年相識，大約在巴特勒被謀殺的六個月前。

在2016年的謀殺案審判前後，陳方沒有向控方或辯方披露他付款給證人；由於不當行為的結果，兩名被告的定罪在2022年被撤銷。兩人在獲釋前都在獄中度過了10年。陳方還被指控在同一謀殺案中企圖賄賂另一名證人，該證人拒絕有關幫忙指認嫌疑人的請求，以換取對她兒子刑事案件的幫助，但該證人並沒有修正原來的證詞。

官善貞說，撒謊和操縱證人是對公眾信任的嚴重侵犯，陳方將被追究責任。當定罪的完整性在一個案件中出現問題時，會引起對該警員調查的其他每一個案件的重新審查。阿拉米達縣的民眾需要對刑事司法系統有信心，而這些指控是朝著重新獲得這種信任邁出的一步。

由於這名警官的行為，地檢長辦公室將需要審查至少125起由陳方以殺人案調查員身分調查的案件。

根據CBS灣區電視台的報導，陳方的律師甘茲（Andrew M. Ganz）發表聲明說，像陳方這樣的真正的英雄，冒著生命危險，試圖保持城市的安全，卻被當作罪犯對待。他被起訴是因為他敢於調查、逮捕並將恐嚇屋崙的殺手繩之以法。

屋崙 亞裔 灣區

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