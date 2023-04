稱被不公平定罪 荷姆斯最後一搏正式提出上訴

為了推翻陪審團裁決或獲得減刑,荷姆斯再次提出上訴。(美聯社)

為了推翻陪審團裁決或獲得減刑,涉嫌詐騙投資 人被定罪的Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)17日晚上正式提出上訴,聲稱自己被「不公平定罪」,罪名應該被撤銷,或者應該重新判刑。這將是荷姆斯在這起案件中所能做出的最後一搏。

荷姆斯提出的法律文件顯示,其四項成立的詐欺罪名和被判處11年以上有期徒刑牽涉到的範圍有多廣。根據她提交給美國第九巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)的文件,荷姆斯為爭取自由做出的這最後一搏,將取決於審判四個多月來近1萬頁筆錄和超過1萬6000頁的其他法庭紀錄。

39歲的荷姆斯在文件中聲稱,雖然聯邦檢察官在審判中強調她蓄意對投資人做出不實的Theranos技術能力陳述,但「事實與其論點有很大的差異」。

文件稱:「專業的Theranos科學家告訴荷姆斯,這項技術是可靠有效的,審查這項技術的外部人員也說是可靠有效的。」

檢察官指出,儘管荷姆斯和其已倒閉的血液檢測 公司吹噓,只要幾滴血就可以進行全方位血液檢測,但在現實中,該公司的機器有能力執行的檢測很有限。陪審團在庭審時聽到的證詞是,Theranos的機器存在嚴重的不準確問題。

荷姆斯2021年11月在聖荷西聯邦地方法院受審出庭時告訴陪審團,她當時相信她的公司已經開發出能進行任何血液檢測的技術。然而,荷姆斯也承認,她盜用了製藥公司的商標,並把這些商標放在發給投資人的內部報告中。

荷姆斯在上訴文件中還稱,法官達維拉(Edward Davila)在審判期間「無視聯邦的證據規定」,允許陪審團聽取以外行人身分出庭的專家證人證詞,以及聯邦監管機構對Theranos作出的「不公平偏見報告」,還告訴陪審團Theranos已銷毀所有測試結果,目的在讓陪審團感到困惑,認為這是承認Theranos的技術並不可行。

此外,荷姆斯還表示,如果上訴法院拒絕撤銷她的定罪,應該重新裁定刑期,理由是達維拉在計算受害者人數和投資人損失的金額時,使用了錯誤的法律標準。

不過,法律專家認為,鑑於達維拉在審判期間以及在荷姆斯多次提出撤銷定罪的上訴行動中,做出的申訴都非常全面,荷姆斯此次上訴成功的可能性不大。