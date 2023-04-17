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金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

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Cash App創辦人鮑勃．李命案 檢方：兇嫌有預謀

編譯組／舊金山16日電
莫梅尼過堂當天親友在法庭外。圖左一為莫梅尼的妹妹伊萊斯尼亞。（美聯社）
莫梅尼過堂當天親友在法庭外。圖左一為莫梅尼的妹妹伊萊斯尼亞。（美聯社）

被控刺殺Cash App創辦人鮑勃．李(Bob Lee)的嫌犯科技諮詢商莫梅尼(Nima Momeni)日前出庭過堂。根據控方舊金山地檢處法庭文件，嫌犯計畫攻擊受害人李，開車載李到一隱密地點，並因與嫌犯妹妹相關爭議，使用一柄菜刀刺殺受害人。

刺殺鮑勃．李血案發生於4日，命案地點為舊金山一隱密場所。兇嫌莫梅尼於13日被捕，隨即於隔日出庭過堂，然兇嫌於過堂時，並沒有提出任何申辯。

Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

莫梅尼過堂時，法官同意控方要求，暫將兇嫌監禁，並且不得假釋。根據舊金山檢察長謝安宜 (Brooke Jenkins)辦公室消息，如罪名成立，莫梅尼將面臨26年徒刑至無期徒刑判決。莫梅尼上周五過堂後，將於4月25日繼續出庭應審。

莫梅尼出庭時，身穿橘色運動衫，當被問及是否放棄快速審判(speedy trial)，莫梅尼說：「是的，尊敬的法官。」

莫梅尼出庭過堂時，他的妹妹伊萊斯尼亞(Khazar Elyassnia)與她的丈夫，舊金山知名的整形外科迪諾．伊萊斯尼亞(Dino Elyassnia)，以及兩名家人坐在法庭最前排。當莫梅尼走入法庭時，一名年長婦女用手畫了一個心型，莫梅尼微笑點頭。

出現於法庭的莫梅尼親屬拒絕回答記者任何問題。被告律師康尼(Robert Canny)事後對記者表示，經過一段時日後，事實真相將會水落石出。

舊金山警長史考特(Bill Scott)上周四宣布逮捕到兇案嫌犯莫梅尼，同時指出，莫梅尼與死者鮑勃．李兩人相識。然而史考特拒絕回答有關行兇動機。

逮補嫌犯莫梅尼的證據包括監視錄影帶，以及一名死者友人的證詞。根據控訴書，這位友人於命案前一天下午與晚間都與死者在一起。命案前一天，這名友人、鮑勃．李和莫梅尼妹妹伊萊斯尼亞三人在另一名朋友公寓家中飲酒。

根據法庭文件，三人飲酒談天之後，李與這名友人回到李的公寓時，發現莫梅尼質問李他的妹妹是否使用毒品，或發生任何不當事件。李對莫梅尼保證，沒有任何不當事情發生。法庭文件並沒有指出，莫梅尼與李之間的談話是否為電話交談，或面對面交談。

這名友人於深夜12時30分離開。數分鐘後，監視錄影機顯示，李走入千禧公寓大樓(the Millennium Tower)。兇嫌莫梅尼妹妹伊萊斯尼亞即住在此公寓大樓內。清晨2時過後不久，莫梅尼與李從大樓走入，雙雙進入莫梅尼的BMW轎車離去。

控方指出，莫梅尼開車將李帶到一個黑暗隱密地點，用一把廚房菜刀攻擊鮑勃．李，李身上連中三刀，其中一刀刺入李的心臟。根據控訴書，莫梅尼隨即迅速離開現場，讓受害人慢慢死亡。被告使用的是一柄刀刃四吋長的菜刀。

根據控方，莫梅尼的妹妹伊萊斯尼亞曾發短訊警告李，稱莫梅尼「嚴重責備你」(came down hard on you)，同時要李謹慎處理。

鮑勃．李遇害地點擺放著鮮花。（美聯社）
鮑勃．李遇害地點擺放著鮮花。（美聯社）

舊金山 毒品 App

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