聖他克拉拉縣發補助 對抗種族歧視

聖他克拉拉縣地檢處通過「Bend the Arc」計畫向地方組織提供最高5000元的資金補助，即日起至5月13日可以申請。（聖塔克拉拉縣提供）

為幫助社區對抗種族歧視 問題，促進刑事司法系統內的公平，聖他克拉拉縣地檢處通過「Bend the Arc」計畫，向地方組織提供最高5000元的資金補助，即日起至5月13日可以申請。

每年聖他克拉拉縣都會從幫派 、毒販和犯罪組織手中沒收非法現金和資產。「Bend the Arc」計畫允許地檢處使用這些資金造福邊緣化社區，防止未來的犯罪行為。資金補助將提供給為解決聖他克拉拉縣種族不平等問題做出實質貢獻的組織、個人或團體。

聖他克拉拉縣地檢官羅森（Jeff Rosen）表示，「犯罪分子破壞我們的社區。他們奪走生命、財產、及安全感，令納稅人花費數百萬元的款項來清理他們造成的破壞。我們想把這筆錢還給受到影響的受害者，和與我們並肩奮鬥使聖他克拉拉更適宜生活的人。」

合資格的申請者將獲得最高5000元的補助。如需申請，請在5月12日周五之前將一頁意向書發送至[email protected]。

「意向書」需要包含以下信息：

∙ 組織、個人、團體名稱；

∙ 地址、聯繫人、電話號碼和電子郵件；

∙ 請求類型，包括程序、事件日期、時間、原因；

∙ 請求的補助金數額；

∙ 描述如何使用補助金；

∙ 描述項目將如何使聖他克拉拉縣的邊緣化社區受益；

∙ 描述尋求實現的具體結果。

此外，申請還需滿足以下資格和要求：

∙ 撥款必須有利於聖克拉拉縣的邊緣化社區；

∙ 補助資金不能追溯使用，即必須在活動／項目開始日期之前授予；

∙ 地檢處員工及其直系親屬不得申請；

∙ 補助金接受者必須填寫必要的稅表 並在聖克拉拉縣的金融系統中註冊；

∙ 申請人不必是非營利組織，但應該有納稅人識別號 (TIN)，沒有TIN的申請人必須與有TIN的組織合作，TIN組織將作為財務代理，代表申請人接收補助資金；

∙ 補助接受者必須完成補助協議並報告其贈款支出的結果。