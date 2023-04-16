我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

聖他克拉拉縣發補助 對抗種族歧視

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣地檢處通過「Bend the Arc」計畫向地方組織提供最高5000元的資金補助，即日起至5月13日可以申請。（聖塔克拉拉縣提供）
聖他克拉拉縣地檢處通過「Bend the Arc」計畫向地方組織提供最高5000元的資金補助，即日起至5月13日可以申請。（聖塔克拉拉縣提供）

為幫助社區對抗種族歧視問題，促進刑事司法系統內的公平，聖他克拉拉縣地檢處通過「Bend the Arc」計畫，向地方組織提供最高5000元的資金補助，即日起至5月13日可以申請。

每年聖他克拉拉縣都會從幫派、毒販和犯罪組織手中沒收非法現金和資產。「Bend the Arc」計畫允許地檢處使用這些資金造福邊緣化社區，防止未來的犯罪行為。資金補助將提供給為解決聖他克拉拉縣種族不平等問題做出實質貢獻的組織、個人或團體。

聖他克拉拉縣地檢官羅森（Jeff Rosen）表示，「犯罪分子破壞我們的社區。他們奪走生命、財產、及安全感，令納稅人花費數百萬元的款項來清理他們造成的破壞。我們想把這筆錢還給受到影響的受害者，和與我們並肩奮鬥使聖他克拉拉更適宜生活的人。」

合資格的申請者將獲得最高5000元的補助。如需申請，請在5月12日周五之前將一頁意向書發送至[email protected]

「意向書」需要包含以下信息：

∙ 組織、個人、團體名稱；

∙ 地址、聯繫人、電話號碼和電子郵件；

∙ 請求類型，包括程序、事件日期、時間、原因；

∙ 請求的補助金數額；

∙ 描述如何使用補助金；

∙ 描述項目將如何使聖他克拉拉縣的邊緣化社區受益；

∙ 描述尋求實現的具體結果。

此外，申請還需滿足以下資格和要求：

∙ 撥款必須有利於聖克拉拉縣的邊緣化社區；

∙ 補助資金不能追溯使用，即必須在活動／項目開始日期之前授予；

∙ 地檢處員工及其直系親屬不得申請；

∙ 補助金接受者必須填寫必要的稅表並在聖克拉拉縣的金融系統中註冊；

∙ 申請人不必是非營利組織，但應該有納稅人識別號 (TIN)，沒有TIN的申請人必須與有TIN的組織合作，TIN組織將作為財務代理，代表申請人接收補助資金；

∙ 補助接受者必須完成補助協議並報告其贈款支出的結果。

種族歧視 稅表 幫派

上一則

加州死於營養不良人數倍增 近5年從650人增至1400人

下一則

NBA季後賽「灣區德比」勇士首戰不敵國王

延伸閱讀

聖他克拉拉市議員 被控作偽證

聖他克拉拉市議員 被控作偽證
與眾不同的專長-助你升入醫學院

與眾不同的專長-助你升入醫學院
遠離惡客 房東慎查身分、信用及收入

遠離惡客 房東慎查身分、信用及收入
先端醫學影像布碌崙8大道開幕　高新設備 專業團隊 優質服務社區

先端醫學影像布碌崙8大道開幕　高新設備 專業團隊 優質服務社區
乾旱結束了…灣區放鬆乾旱政策 取消附加費

乾旱結束了…灣區放鬆乾旱政策 取消附加費

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

2023-04-12 14:08
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製