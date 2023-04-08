憶屋崙遇害華裔牙醫徐麗麗 好友：難忘她爽朗笑容

徐麗麗有一家診所在屋崙華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）去年8月21日被男友Nelson Chia雇兇殺害，享壽60歲。適逢清明節，徐麗麗的好友Cindy等4人特意撰寫文章懷念。Cindy對本報表示，最難忘的是徐麗麗爽朗的笑容，大大剌剌的性格，永遠為病人著想。徐麗麗的診所目前掛牌出售。

徐麗麗畢業於上海交通大學（原上海第二醫科大學）口腔系85屆五大班，徐的好友多次對本報表示，徐麗麗為人熱性開朗，經常在家中舉行派對，力所能及的幫人。

Cindy說，徐麗麗為人爽快、天性樂觀、大大剌剌；「我覺得牙齒不好看，總是擔心不夠漂亮，她會說，『沒必要花冤枉錢，整了牙齒反而不好。』」Cindy說，徐麗麗在屋崙華埠的診所，以前患者很多，去看病都要等待一段時間。如今隨著徐麗麗離世，看病的人減少，裡面冷冷清清，物是人非，頗讓人唏噓；而診所也在掛牌出售。

Cindy等朋友在文章中寫道，「我們是同學，也是同行。幾十年奮鬥，各自占有一片天，或許小有成就，其中甘苦無須交流，感同身受。同學們最近一次相聚是2015年夏末那短短的幾天，我們還記得你一襲紅裙，款款而來。曾經相約2020再聚，卻因為疫情延宕，原期盼2025能共同紀念行醫40周年，不想卻天人永隔，同學再缺一人。」

文章說，雖然中美間山水遠隔，然微信群裡同學們聲聲痛惜，表達的同一個意思：不捨。「不捨正當壯年，你卻遠去。」2015年，徐麗麗給同學留言表示，「30年，彈指一揮間。昔日風華正茂的少男少女們，如今已是兩鬢白髮，憶往昔崢嶸歲月彷彿就在昨天，轉眼間我們已走過30個春夏秋冬。30年後的今天，我們都歷經歲月的滄桑和生活的變遷，當我們用自己的智慧和汗水，在創造生活和實現自我價值的過程中，體會了人生的酸甜苦辣，經歷世事浮沉後，然而才發現，讓我們最難以忘懷，難以割捨的依然是那份濃濃的鄉情，同學情。」

徐麗麗的案件經歷驚天逆轉。2022年8月21日，徐麗麗和73歲的男友Nelson一起去東屋崙小西貢社區一家華人按摩店按摩。停車後，有一輛車靠近，有人繞過駕駛座的Nelson，跑到副駕座位的徐麗麗身邊襲擊，疑似要搶劫，兇手殘忍的連開三槍，她不幸遇害。

時隔兩個月後，警方忽然將Nelson逮捕，認為他為經濟利益雇貝森（Hasheem Bason）殺人，Nelson被逮捕不到一天在獄中自殺。警方後來說，徐麗麗的壽險 保單、信託、有限責任公司、不動產和帳戶，價值在1200萬至1400萬間；Nelson是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。