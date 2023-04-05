Tesla前非裔員工告歧視 獲賠320萬

前Tesla非裔員工提出歧視訴訟，法官判賠320萬元。（美聯社）

前特斯拉 非裔員工(Owen Diaz)第二次對特斯拉提出種族歧視 控訴，舊金山聯邦法院陪審團裁決給他近320萬元賠償金，賠償這名員工任職特斯拉佛利蒙車廠期間所遭受的種族歧視。

迪亞茲第一次對特斯拉提控也贏得勝利，且賠償金額遠高於第二次提訴，因此迪亞茲與其律師準備繼續上訴。

迪亞茲首次控告特斯拉公司種族歧視時，法庭陪審團判決特斯拉必須給予原告1億3700萬元賠償金；然而這次審判期間，舊金山聯邦法庭主審法官歐力克 (William Orrick) 將賠償金大幅削減。原告迪亞茲及其律師認為有必要提出流審 (mistrial) 要求。

陪審團達成決議之前，迪亞茲的律師歐爾岡 (Lawrence Organ) 已提出流審要求，準備對特斯拉提出第三次種族歧視控訴。歐爾岡表示，特斯拉律師團於聆審期間，對原告迪亞茲提出不當問題，包括原告精神狀態問題等，並稱他為性騷擾者。

特斯拉並沒有回覆記者查詢。原告律師歐爾岡稱，如果法官拒絕他於審判期間所提流審要求，他將繼續向上訴法庭提訴，並於上訴時申辯法官大幅削減賠償金的決定。

全案發生於2017年間，原告指控特斯拉公司未能制止其佛利蒙廠內發生的種族歧視事件。現年53歲的原告迪亞茲稱，他在特斯拉公司佛利蒙廠工作的九個月期間，被人用N字頭的非洲裔輕蔑字眼呼喚30多次，另有人對他展示種族歧視卡通畫，或者對他說：「滾回非洲！」（go back to Africa）。迪亞茲於2016年離開特斯拉。

特斯拉佛利蒙工廠是這家電動車公司主要的製造中心之一，加州 民權局（California Civil Rights Department）去年對特斯拉佛利蒙廠提出多項種族歧視控訴，指控特斯拉蓄意忽視工廠內嚴重種族歧視問題。根據調查專員的調查指出，工廠內非裔員工被比喻為奴隸或猴子。

特斯拉於法庭上對加州民權廳指控嚴詞否認，同時反控民權廳濫用職權。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 2021年將公司總部從矽谷搬到德州奧斯汀（Austin），主因之一與佛利蒙廠面臨州府機構調查有關。但馬斯克今年2月在紐森州長陪同下，宣布特斯拉工程中心將設於矽谷的巴洛阿圖。