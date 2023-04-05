起訴川普 激發共和黨人起訴卸任民主黨總統

柏克萊加大法學院院長切梅林斯基表示，對美國前總統川普的起訴是史無前例的。人們有理由擔心，這將激發共和黨人在拜登和未來的民主黨總統卸任後，尋找起訴的方法。（取自柏克萊加大官網）

柏克萊加大法學院院長、知名憲法學者切梅林斯基（Erwin Chemerinsky）表示，對美國前總統川普 的起訴是史無前例的；人們有理由擔心，這將激發共和黨 人在拜登 和未來的民主黨總統卸任後，尋找起訴的方法。

他分析，共和黨領導人已譴責此次起訴是政治性的，儘管有這些攻擊和起訴可能開先例的擔憂，紐約地區檢察官小布拉格（Alvin Bragg Jr.）做了完全正確的事情。法治的核心是沒有人可以凌駕於法律之上，如果川普犯了罪，他就應該被起訴追究責任。假如一個人當選為總統，因此就有一張終身「免入獄卡」，對刑事指控完全豁免，那將是更可怕的選擇。

切梅林斯基說，在評估對川普的起訴書時，有兩個相關問題需注意：首先，大陪審團是否有足夠的理由讓人相信，正如川普前律師柯恩（Michael Cohen）和丹尼爾斯指控的一樣，川普授權向丹尼爾斯支付13萬，以換取她對雙方性關係保持沉默？其次，如果是這樣，是否有足夠的理由相信這違反紐約法律，包括以欺詐的方式修改商業紀錄，而沒有根據競選財務法報告？

如果這兩個問題的答案都是肯定的，從目前已知的情況來看，也似乎如此，那麼，檢察官小布拉格和大陪審團就完全有理由起訴。因此，起訴川普等於向所有人發出一個重要訊息：沒有人，即使是前總統也罷，能夠凌駕於法律之上。

切梅林斯基表示，不過人們有理由擔心，共和黨人可能會以牙還牙，在拜登和其他未來的民主黨總統卸任後，尋找理由對他們發起公訴。