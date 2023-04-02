屋崙動物園附近連3震 華裔居民有感

三次地震的震央，位在屋崙市動物園附近的Knowland Park地區。（取自國家地質調查局網站）

據美國地質調查局稱，4月1日早上9點43分，屋崙市動物園 與聖利安住市（San Leandro）交接處發生規模3的連環地震 ，居住在附近的華裔居民表示，「感受到輕微震動。」

根據國家地質調查局(USGS)，第一次地震發生在上午9時24分，規模為3.0級。19分鐘後，上午9時43分，又發生第二次規模2.7的震動。之後間隔不到15秒，又發生第3次3.0地震。共三次地震，震央深度從4.26英里至4.63英里不等。

三次地震的震央，位在屋崙市動物園附近的Knowland Park地區。距周邊城市聖利安住市不到一英里，距卡斯特羅谷（Castro Valley）約一英里，距阿拉米達市（Alameda）四英里。目前未接到建築損壞或人員受傷的報告。

根據報導，過去的十天裡，加州 發生了4次3.0級以上的地震。根據最近三年的數據樣本，加州和內華達州每年平均發生234次，規模在3.0到4.0之間的地震。

居住在聖利安住市的華裔葉女士表示，她在家「感受到輕微震動」，以為是樓上鄰居搬東西，後來是在微信群裡看見消息，才知道原來是地震。