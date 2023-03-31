僑務榮譽職頒發儀式 經文處長賴銘琪主持

台北經文處在金山僑務中心頒發多位資深僑務人士榮譽職聘書。（記者張曼琳／攝影）

駐舊金山 台北經文處30日在金山僑務中心，頒發多位資深僑務人士榮譽職聘書，儀式由經文處長賴銘琪主持，多位僑務諮詢委員、僑務顧問及僑務促進員接受榮譽職聘書，其中包括來自二埠沙加緬度等地的委員、顧問和促進員前來金山參加儀式。

賴銘琪在場用廣東話致詞，他表示非常榮幸代表中華民國 僑務委員會頒發僑務榮譽職聘書；他說：「我不僅為中華民國政府感到開心，也為我們舊金山社區的僑胞感到有福氣，能有各位來為我們僑社服務。」

賴銘琪指出，他從事外交工作35年，深刻體會僑胞對政府的支持為外交工作中非常重要的一環。他說，外交和僑務工作為「一體兩面,相輔相成」：「海外僑胞為中華民國重要資產，如何讓海外僑胞能協助推動外交及僑務工作，僑務榮譽職人員扮演著非常重要的角色。」

僑務榮譽職任期為三年，並無任何薪水和福利；賴銘琪也向各位僑務人員表示感謝，希望各僑務人士保有熱忱和使命為公眾服務，成為傳統僑社與台灣新僑之間溝通的橋樑。

在場多位僑務委員反映幾個問題，包括自疫情 後，已經有三年沒有機會回台灣看看，並希望經文處可以更多參與僑社活動等。

賴銘琪回應，今年將有機會組織約80名僑胞探訪台灣，並承諾將會了解僑胞需求，以更好的安排行程。他也表示，無論在台灣是何黨派執政，都將支持自由民主和海外僑胞。

賴銘琪還透露，明年經文處將搬去舊金山市中心4街（4th St）的新大樓，將會有更大的場地舉行更多的僑界活動。

今年被授予聘書的18位僑務諮詢委員包括，張人睿、余習文、羅栢泉、張琴、于愛珍、陳龍贊、余健全、徐楚南、黃煜錚、楊子超、梁權、周榮桂、陳德業、顏芳文、林漢、譚少珍、周仲仁、侯傑明。

15位僑務顧問包括，黎明健、嚴志堅、鄭至剛、余永源、關祥光、陳俊雄、梁國緯、伍勵堅、陳健民、榮發慶、陳政育、陳怡杰、千一如、蘇東源、廖國卿。