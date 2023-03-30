我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

紀事報：謝安宜影響 刑案起訴率升

編譯組／灣區29日電
舊金山地檢長謝安宜指出，自從她上任以來，舊金山警方逮捕更多人、控罪質量增加。（取自舊金山地檢長辦公室官方臉書）
舊金山地檢長謝安宜指出，自從她上任以來，舊金山警方逮捕更多人、控罪質量增加。（取自舊金山地檢長辦公室官方臉書）

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)去年7月上任之後，舊金山被判入獄的刑事案件比率攀升，完成替代監禁項目比率則下降。數據證實，先前經常批評前地檢長博徹思(Chesa Boudin)的謝安宜，對刑事起訴與結果發揮迅速影響力，特別是考量到案件可能需花費數月甚至數年才可解決。

這些變化在涉及毒品犯罪時最顯著，逮捕率、指控率與定罪率急遽上升。這些變化目標為減少藥物過量導致死亡，並減少吸毒其他有害後果，但這些逆轉尚未發生，藥物過量死亡人數近來有所爬升。

儘管兩位地檢長之間的變化，部分原因是由於他們所持政策推動，但他們卻也無法擺脫新冠疫情對舊金山刑事司法系統的影響；包括犯罪模式改變、社會隔離措施迫使監獄人口大幅減少，高等法院基本上停止刑事審判、導致案件積壓數百件。

目前舊金山市犯罪活動大部分已恢復到疫情前趨勢，但根據公設辯護人辦公室數據，舊金山監獄人數減少、大量案件積壓等情況仍存在，有近1000起案件積壓已超過審判期限。

相關刑事案件數量比率在2021年底與2022年初接近25%低點之後，謝安宜被任命以來，入獄或監禁告終的刑事案件比率開始攀升，3月份達到近50%、高於2020年5月以來的任何月份。重罪案件的起訴率與定罪率，總體來看有所上升，透過替代監禁計畫解決的移轉案件比率則下降。

儘管發生這些變化，在謝安宜領導下，舊金山市的監獄人口並未激增，目前約有800人，這也是博徹思任期內大部分時間的狀況，遠低於疫情前近監獄內有1300人的平均水平。

謝安宜在接受「紀事報」採訪時表示，有鑑於她承諾改變前任地檢長領導方向、批評前任無能且過於寬容，在她的領導之下，律師們對誰參與替代監禁移轉計畫，變得更「深思熟慮」。她說，若是第一次犯罪，移轉計畫可能適合，但若是第五次或第六次犯罪，則需要考量不同狀況。

謝安宜指出，自從她上任以來，舊金山警方逮捕更多人、控罪質量增加。她上任後的前三個季度的重罪指控率、每個季度都高於博徹思。

舊金山 監獄 疫情

上一則

涉屋崙18搶案 警方逮捕4嫌

下一則

格林驚天一吼 勇士末節35分大爆發、逆轉鵜鶘

延伸閱讀

三月天，舊金山一天迎來兩場冰雹

三月天，舊金山一天迎來兩場冰雹
舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安
洛杉磯僑報命案未判終身監禁 因難證預謀殺人

洛杉磯僑報命案未判終身監禁 因難證預謀殺人
空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一

空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一
襲擊加性侵 還威脅不准說 金山41歲嫌犯被定罪

襲擊加性侵 還威脅不准說 金山41歲嫌犯被定罪

熱門新聞

連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

2023-03-25 12:32
圖為盜賊剪掉的門鎖。（記者劉先進 ／攝影）

戴頭燈拿電鋸破門 北加金山華埠8商戶被偷 損失10萬

2023-03-23 19:32
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

2023-03-26 01:31
加州未來幾天即將出現這個冬季的第13個大氣河風暴。（美聯社）

今冬第13個大氣河風暴 周一襲灣區

2023-03-26 02:18

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議