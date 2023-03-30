紀事報：謝安宜影響 刑案起訴率升

舊金山地檢長謝安宜指出，自從她上任以來，舊金山警方逮捕更多人、控罪質量增加。（取自舊金山地檢長辦公室官方臉書）

舊金山 地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)去年7月上任之後，舊金山被判入獄的刑事案件比率攀升，完成替代監禁項目比率則下降。數據證實，先前經常批評前地檢長博徹思(Chesa Boudin)的謝安宜，對刑事起訴與結果發揮迅速影響力，特別是考量到案件可能需花費數月甚至數年才可解決。

這些變化在涉及毒品犯罪時最顯著，逮捕率、指控率與定罪率急遽上升。這些變化目標為減少藥物過量導致死亡，並減少吸毒其他有害後果，但這些逆轉尚未發生，藥物過量死亡人數近來有所爬升。

儘管兩位地檢長之間的變化，部分原因是由於他們所持政策推動，但他們卻也無法擺脫新冠疫情 對舊金山刑事司法系統的影響；包括犯罪模式改變、社會隔離措施迫使監獄 人口大幅減少，高等法院基本上停止刑事審判、導致案件積壓數百件。

目前舊金山市犯罪活動大部分已恢復到疫情前趨勢，但根據公設辯護人辦公室數據，舊金山監獄人數減少、大量案件積壓等情況仍存在，有近1000起案件積壓已超過審判期限。

相關刑事案件數量比率在2021年底與2022年初接近25%低點之後，謝安宜被任命以來，入獄或監禁告終的刑事案件比率開始攀升，3月份達到近50%、高於2020年5月以來的任何月份。重罪案件的起訴率與定罪率，總體來看有所上升，透過替代監禁計畫解決的移轉案件比率則下降。

儘管發生這些變化，在謝安宜領導下，舊金山市的監獄人口並未激增，目前約有800人，這也是博徹思任期內大部分時間的狀況，遠低於疫情前近監獄內有1300人的平均水平。

謝安宜在接受「紀事報」採訪時表示，有鑑於她承諾改變前任地檢長領導方向、批評前任無能且過於寬容，在她的領導之下，律師們對誰參與替代監禁移轉計畫，變得更「深思熟慮」。她說，若是第一次犯罪，移轉計畫可能適合，但若是第五次或第六次犯罪，則需要考量不同狀況。

謝安宜指出，自從她上任以來，舊金山警方逮捕更多人、控罪質量增加。她上任後的前三個季度的重罪指控率、每個季度都高於博徹思。