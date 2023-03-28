屋崙華埠8商戶被偷 部分恢復運營 2家奶茶店暫停業

8街唐人街餐廳此前被偷，剛剛更換點單機。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 8街和Harrison街的八家商戶，23日凌晨被至少六個小偷闖入盜竊損失逾10萬元。被偷的「唐人街」餐廳員工Jessica 27日表示，現金、名酒等設備損失近3萬6000元，但因點菜電腦被偷，且餐廳近四天沒營業損失2萬元，損失總計5萬6000元。「周六晚上開了一會兒，服務生用手寫單據，忙得團團轉，發現沒法正常工作，所以周日繼續停業，直到周一27日才將點單機修好。」

因為點單機被偷，唐人街餐廳一度手寫菜單。（記者劉先進／攝影）

華埠23日凌晨的偷竊非常囂張。監控錄像顯示，六個竊賊乘兩輛車在唐人街餐廳門口停下來。他們戴著口罩作案，手法專業。一開始使用工具試圖撬開，但沒有成功，隨即改為電鋸鋸鎖，並用錘子大力砸，鼓搗十幾分鐘才破門而入。六人在開鎖過程中，兵分三路，另外兩路去附近商戶撬鎖。小偷進入餐廳後，戴著頭燈作業，可謂駕輕就熟。他們偷走名酒、現金和兩個電腦點單機，價值3萬6000元。

部分被偷的商戶27日恢復正常營業。（記者劉先進／攝影）

工作人員說，這些人甚至不屑偷走兩個iPad點單機，估計是嫌價錢不貴，所以偷走的設備是大型的電腦點單機。目前部分商戶恢復運營，也有商戶暫停營業。

部分被偷的商戶，在27日恢復正常營業。（記者劉先進／攝影）

★被砸門窗 更換需數千元

23日凌晨的盜竊案中，華埠八家商戶被偷，有7家位於8街。記者27日走訪看到，其中兩家被偷的奶茶店目前已暫停營業。其中一家東主此前就告訴本報，疫情後收入下降，再加上治安不好，未來決定關門，將所有人手調配到佛利蒙分店。

被偷的一家髮廊玻璃窗被砸，訂購的新玻璃還沒來，所以未更換。（記者劉先進／攝影）

8街一家燒臘店，門前展示食物的玻璃櫃子被砸爛。工作人員表示，在兩天左右就更換了玻璃，估計需要花費2000元。另一家被砸門窗的是理髮店，工作人員Jenny說，目前只換了玻璃門，被砸壞的玻璃窗，因為貨還沒來，所以暫時沒更換，損失也是數千元。

唐人街餐廳的名酒此前被偷，現在更換了新的酒。（記者劉先進／攝影）

★餐廳歇業4天 損失2萬元

27日下午2時許，餐廳請來的師傅剛剛幫忙換了新的點單機，並更換門鎖，Jessica也拿到新鎖的兩把鑰匙。

她說，損失不止之前統計的3萬6000元，因警察要取證做筆錄，餐廳在23日、24日沒營業，25日周六晚間，餐廳嘗試營業，由於沒有電腦點單機，服務生全體出動，忙得焦頭爛額。不過，餐廳運營還是很不方便，所以決定次日即26日也停業。27日安裝點單機之前，客人下單或外賣點單都是利用手寫，非常不方便，「從23到26日，只有25日晚上營業了一會，停業近四天。餐廳周末生意最好，最少也損失營業收入2萬元。算上被偷的財物，加起來的損失是5萬6000元。」

部分被偷的商戶27日恢復正常營業。（記者劉先進／攝影）

記者在現場看到，餐廳生意正恢復正常，客人頻繁進入點菜，原本被翻亂的酒櫃也整理乾淨。Jessica說，因為餐廳一部分收入是賣酒，所以原本被部分偷掉的名酒，也要補貨；「希望警方能多安排一點夜間巡邏，不能只是放一輛警車，還要安排警員，如果能有一些臥底警員就更好。最近附近頻繁出事，抓住幾個歹徒，讓他們知道犯罪要付出代價，才能有效震懾不法之徒。」

★賊躲巡邏 趁機作案

屋崙華促會（OCIC）此前聘請了一輛巡邏車在華埠巡邏。有人質疑，為何有車巡邏還發生盜竊？華促會理事會副主席、民用人行道小組委員會共同主席馬作林表示，事發時巡邏車在9街夾Harrison街巡邏，竊賊趁虛而入作案；「雖然這次盜竊的七家都在華埠8街，但並非集中連續先後發生，竊賊看到人巡邏，就停手。等車走後再下手。」

馬作林說，華促會決定從25日左右增加一輛巡邏車，巡邏10天，以後如果再有突發情況，根據預算 情況調整。他也會定期派人跟隨巡邏車，並設定巡邏路線，「一輛巡邏車兩人，目前巡邏時間是晚上7時到早上7時，12個小時，超過八小時有加班費用，一天一輛車就花費1000多元，成本頗高。華促會一年預算120多萬元，其中62%給人行道小組委員會，分配到治安、清潔等方面，用起來捉襟見肘。」