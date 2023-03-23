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涉賄賂奴魯 邱信福阻ProVen等5承包商獲金山市府合同

記者張曼琳／舊金山報導
市府律師邱信福。（記者張曼琳／攝影）
市府律師邱信福。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）22日宣布，將阻止與前舊金山工務局長奴魯（Mohammed Nur）有關係的承包商獲得舊金山市和縣政府合同。奴魯去年8月底因詐欺罪，被判入獄七年。該宗貪污醜聞涉及該市高官員和重量級商界人士，在被曝光後備受關注。

在邱信福辦公室昨日發布的聲明中表示，已對承包商瓦雷拉（Alan Varela）、吉爾馬丁（William Gilmartin）、ProVen Management Inc（簡稱ProVen公司）等附屬公司發起取消資格程序，禁止上述公司投標或取得舊金山市和縣政府的合同。

聲明中還指出，承包商瓦雷拉和吉爾馬丁賄賂前舊金山公務局長奴魯，並都承認了與其共謀犯下誠信欺詐罪行（Honest Services Wire Fraud）。自2021年3月21日起，瓦雷拉、吉爾馬丁和ProVen公司已被勒令暫停經營。

目前邱信福正在尋求這一禁止令，並勒令另外四家關聯公司Baylands Soil Processing、LLC、Comsa Emte USA Inc.、Egbert Enterprises LLC和Proven Comsa JV暫停經營。

邱信福在聲明中寫道：「我們的公共誠信工作暴露了一個腐敗者等網絡。他們試圖以犧牲納稅人為代價，來欺騙系統並破壞我們的合同流程」。

「我想明確表示，舊金山不會容忍這種行為。我們將確保所有城市承包商都遵守規則，否則他們將根本不被允許參加競標。」

邱信福正在尋求禁止令成為一項行政執法程序，授權市政府禁止承包商申請或獲取市政府合同長達五年的時間。獲取禁止令可能會是一個漫長的過程，有時要求在被指控行為不當的承包商被禁止接受城市資金之前，召開行政聽證會。

在2020年，市長布里德（London Breed）和市議會通過了市府律師夏雷拉 (Dennis Herrera) 提出的立法，允許該市開展單獨程序中，勒令被控行為不當（例如，被捲入刑事案件）的承包商暫停經營。在進行單獨程序時，可即刻勒令禁止承包商獲得城市資金。在最終獲取本次的禁止令前，市府律師邱信福公室使用了這一新公共誠信工具暫停了瓦雷拉、吉爾馬丁和ProVen公司的運營。

瓦雷拉和吉爾馬丁分別為ProVen公司的總裁和副總裁。多年來，ProVen公司從舊金山市獲得多項公共合同。聯邦調查局（FBI）探員審查了多份關於瓦雷拉和吉爾馬丁計畫，通過公務局贏得市府合同，並計畫在舊金山港擁有的土地上，經營瀝青廠的通訊紀錄。

瓦雷拉和吉爾馬丁為前舊金山工務局長奴魯支付昂貴的晚餐，並為奴魯在Colusa縣的農場購買價值4萬元的拖拉機和其他物品。二人均承認串謀犯下誠信欺詐罪行。瓦雷拉被判入聯邦監獄服刑兩年，吉爾馬丁尚未被判刑。

奴魯去年8月底因詐欺罪，被判入聯邦監獄服刑七年。該宗貪污醜聞涉及該市高官員和重量級商界人士，在被曝光後備受關注。在2020年1月，在聯邦檢察官對奴魯提出刑事指控後不久，市府律師和市財長聯合公共誠信調查並開啟了取消資格程序。

該調查審查了各種潛在的法律或政策違規行為，包括向市政府員工提供不當禮物，以及與市府簽訂合同的公司通過非謀利組織，向市府項目和活動提供資金。作為調查的一部分，市府律師辦公室向多家公司和非謀利組織發出了超24張傳票。

市府律師邱信福22日宣布將阻止與前舊金山工務局長奴魯（圖）有關係的承包商獲得舊金...
市府律師邱信福22日宣布將阻止與前舊金山工務局長奴魯（圖）有關係的承包商獲得舊金山市和縣政府合同。（ABC7D電視台畫面）

舊金山 監獄 詐欺

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