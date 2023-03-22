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屋崙房東示威要求取消暫緩驅逐令 議會一度遭中斷

記者劉先進／屋崙報導
大批民眾在市議會開會前示威，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）
大批民眾在市議會開會前示威，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

大批華人和其他族裔的房東，21日聚集在屋崙市府，要求屋崙取消暫停驅逐令，還房東一個公道。在市議會開會期間，當市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，暫時不會涉及暫停驅逐令的內容時，房東一度非常憤怒，大聲呼喊，導致短暫休會。

大批民眾在市議會開會前示威，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）
大批民眾在市議會開會前示威，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

隨後，勵琪又澄清，會議討論項目6.11涉及地方緊急狀態，即是否60天審查緊急狀態。現場民眾情緒才有所平靜。截至發稿時，市議會還在進行民眾公共評論環節。

越南裔房東Tuan.N表示，地方緊急狀態和暫停驅逐令密切相關，緊急狀態有效，暫停政策就會延續。市議會希望將審查緊急狀態的時間，從30天變成60天，這是勵琪公開延長暫停驅逐令的方法。而包括阿拉米達縣在內的加州50多個縣，都沒有健康衛生層面的緊急狀態。市議員為了政治上的短期利益，卻傷害移民、勞工階級。他們有三年沒收到房租，正在逐步失去房產，交不起地稅。

華人房東鄺乃文說，租客欠下租金和垃圾處理費4萬元。（記者劉先進／攝影）
華人房東鄺乃文說，租客欠下租金和垃圾處理費4萬元。（記者劉先進／攝影）

華人房東：租客已欠債4萬

雖然阿縣的暫停驅逐令政策即將結束，但轄區內各城市有權制定法規，決定是否取消暫停政策。目前，東灣還有三個城市在執行暫停驅逐令，其中，柏克萊市議會決定延長半年；聖利安住市議會則在2月28日決定，延長暫停驅逐令一年，到明年2月28日結束；屋崙的暫停驅逐令也還在生效中。

21日下午市議會開會前，大批各族裔房東冒雨前來，聚集在市府一樓抗議。灣區屋主聯盟（BAHN）也組織不少華人房東發言。包括此前絕食抗議的房東Geroge Wu和該聯盟主席Jennifer Liu。

華人房東鄺乃文（Raymond Kwong）說，他在屋崙的一套房，從兩年多前開始，租客欠租3萬5000元。且兩年多的垃圾處理費也沒交，總共欠帳4萬元；「我希望倒貼錢給租客，讓對方搬走，但租客不願意。」他希望早點廢除暫停驅逐令。

非裔房東威利的租客欠下2萬元。（記者劉先進／攝影）
非裔房東威利的租客欠下2萬元。（記者劉先進／攝影）

非裔房東威利（Elsie Wiley）表示，租客最近一年半拒絕支付房租，欠帳2萬元。租客還說，不準備付一分錢，並且從柏克萊的法律援助中心得到免費的法律援助。該租客甚至還鼓勵其他租客鄰居賴帳。「租客有好多問題，他在使用非法藥物，造成的問題，可能導致我失去房產。」

為了起訴租客，她花費不少錢，「填寫這些法庭檔，都是我自己做，也要費不少功夫。即使成功提交所有檔，我也沒有要回房租。」

前議員泰勒呼籲，屋崙市議會廢除暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）
前議員泰勒呼籲，屋崙市議會廢除暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

前議員：官員需傾聽民意

前市議員泰勒（Loren Taylor）說，民選官員需要傾聽民意。一些政策意圖很好，但也許需要重新審視和改進。他最近得知一個房東的故事。74歲的非裔房東威廉姆斯（Patricia Williams）是一棟複式樓的業主，在屋崙居住很長時間。所在大樓的租戶，有三年沒支付租金。她本人因此為生計而苦苦掙扎，擔心自己的房子被法拍。「如果今天不是因為有緊急醫療情況，要去急診室，她會過來發言。」

泰勒說，屋崙租戶已累計數億的租金，這些債務將始終懸在頭上，直到餘生。除非得到解決，否則將持續影響租戶的信用分，房東的財務情況。他呼籲民選官員在與住房部門、與租戶團體，業主團體，與所有受影響的人合作時，確保迅速和積極地結束驅逐禁令，以照顧那些受影響最大的人。

房東 租客 緊急狀態

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