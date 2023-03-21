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德州禁中國人置產 金山市議員陳詩敏發起譴責決議

記者李怡／舊金山報導
市議員陳詩敏發起，「譴責種族主義德克薩斯147號法案」會議，多名華裔代表出席。（記者李怡╱攝影）
市議員陳詩敏發起，「譴責種族主義德克薩斯147號法案」會議，多名華裔代表出席。（記者李怡╱攝影）

舊金山第一區市議員陳詩敏(Connie Chan)20發起一項決議，譴責德州參議會第147號法案。多個華裔社區組織與個人代表出席會議，支持她的這項譴責決議。德州第147號法案禁止來自中國、伊朗、北韓和俄羅斯的移民在德州購買不動產，被稱為是一項種族主義的法案。

譴責決議還得到了舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員潘正義（Dean Preston）、華頌善（Shamann Walton）、麥德誠（Matt Dorsey），以及中華總會館、華人權益促進會和多位華裔社區代表和法官的支持。決議呼籲德州立法機關否決147號這項具有種族主義色彩的法案。

陳詩敏（中）表示，發起反對147法案的決議，不只是為舊金山的華人，而是為全州全國...
陳詩敏（中）表示，發起反對147法案的決議，不只是為舊金山的華人，而是為全州全國華人的正當權益而戰。（記者李怡╱攝影）

譴責決議在當天的市議會特別聽證會上通過，並已提交給全體市議會，將於4月4日進行表決。

陳詩敏表示，作為一名中國移民和市議會中唯一的華裔成員，她對這種試圖剝奪移民在德州擁有房屋或企業權利的種族主義行為，感到憤怒和手冒犯。作為列治文地區的市議員，她為社區的多元文化感到自豪。這裡有來自中國、俄羅斯和韓國等移民經營的小企業。發起反對147法案的決議，不只是為舊金山的華人，而且為全州全國華人的正當權益而戰。

德州華人權益促進會倡導經理Nicholas Gee表示，曾經將種族主義和歧視做法制度化的法律，於1952年已被聯邦最高法院宣布違憲，違反了第14條修正案中的平等保護條款。也就是說SB 147法案在美國沒有立足之地，只會助長種族主義和仇外心理。

中華總會館通事劉榮浩表示，中華總會館在抗議針對亞裔美國人的歧視方面有著悠久的歷史。這項立法針對中國移民，我們不能允許這種情況在美國任何地方發生，特此譴責德州第147號法案。

退休法官郭麗連表示，由市議員陳詩敏發起的譴責德州147法案決議，舊金山再次走在了前列，引領全國反對種族歧視。此法案和其他州的類似法案違反了美國第14修正案的平等保護和正當程序條款，也違反了憲法和1964年民權法案第6章。

退休法官鄧孟詩表示，德州立法者針對中國移民的土地和財產權，這些權利是美國憲法保障的。

與會代表稱，德州147號法案，侵犯中國移民的正當權益是違憲行為，應全力反對。（記...
與會代表稱，德州147號法案，侵犯中國移民的正當權益是違憲行為，應全力反對。（記者李怡╱攝影）

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