賀錦麗宣布撥款1.97億 防全國山火

副總統賀錦麗20日宣布，撥款1.97億，用於全美22個州和7個部落的100多個社區，制定和實施計畫，保護其免受山火襲擊，增強聯邦、州和地方的反應。圖為賀錦麗此前訪問舊金山。（記者劉先進／攝影）

副總統賀錦麗 、農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)和白宮高級顧問和基礎設施協調人蘭德里(Mitch Landrieu)，20日舉行電話會議宣布撥款1.97億，用於全美22個州和7個部落的100多個社區，制定和實施計畫，保護其免受山火 襲擊，增強聯邦、州和地方的反應。

這筆資金來自農業部新的社區山火防禦撥款計畫，是一項由總統的兩黨基礎設施法資助的、總計10億的新舉措，源自賀錦麗在參議院時撰寫的立法。1.97億撥款，幫助100多個社區制定或更新山火保護計畫，或實施社區現有計畫中列出的項目。如清除房屋周圍的雜草或枯萎的植被，正確標記疏散路線，為煙薰火燎做準備，識別造成火災風險的入侵物種，如入侵的竹子，或清除電線杆周圍的灌木。

過去30年 山火燒毀面積翻倍

不斷變化的氣候，導致每年在美西燃燒的山火數量上升，往往對高風險地區的弱勢社區造成破壞。2022年，近7萬場火災燒毀750萬畝土地。作為回應，拜登和賀錦麗政府已將兩黨基礎設施法和減少通貨膨脹法的聯邦投資 ，用於針對風險最大的社區。20日宣布有100個社區接受撥款，其中86個為服務不足。

賀錦麗說，如今的山火季是全年的。在過去的30年，每年被山火燒毀的面積，增加一倍多。這在很大程度上是氣候危機的結果。聯合國發布最新的氣候報告，評估結果很可怕，將全球氣溫上升、變暖限制在1.5攝氏度的窗口幾乎關閉。大家今天看到的社區被火災連根拔起，數萬億的經濟損失的影響，遠超預期，且情況越來越糟。「但我也要說，未來還沒寫就，解決方案在眼前。因此，讓這些事實成為一個警報，讓大家知道必須迅速採取行動，現在就可以對事態發展產生影響。」

賀錦麗說，2017年塔布斯大火(Tubbs Fire)後，當餘燼還在天堂市燃燒時，她在聖他羅莎（Santa Rosa）實地考察。2018年營地山火（Camp Fire），她就在那裡。2020年小溪山火（Creek Fire）時，她在佛萊斯諾（Fresno）。她見過社區被燒成廢墟，唯一留下的是煙囪，看起來像墓碑。「我也與消防員會面，當野火燃燒時，這些英雄們常輪流工作90小時。即使他們知道自家的房子在燃燒，也一直在撲滅火災。」

2017年的北加山火，將不少民居夷為平地。（記者劉先進／攝影）

衛星技術 發現山火蛛絲馬跡

賀錦麗說，為解決氣候危機和山火，必須轉變抗爭的思考方式。例如，多年來，全國主要投資於山火救災相應，在火災發生後將其撲滅。「如果我們擴大工作重點，不僅投資於反應，且投資於預防、準備和復原力，會怎麼樣？撲滅火災的最佳時機，是在開始前。」

賀錦麗說，在全國100個社區投資了1.97億，將為城鎮和縣城以及部落提供所需的資源，以保護社區免受野火侵襲。例如，在亞利桑那州的希拉縣（Gila），將被撥款34萬,000元，用於疏散規畫社區教育和清除建築物周圍的易燃灌木。在北卡羅來納州，將投資140萬元，幫助近70個城市、城鎮和縣制定計畫，以更好地準備和應對火災。

在加州的寇恩縣（Kern County）消防局將獲得220萬，用於培訓消防員進行控制性燒毀，並教育房主如何減少野火風險。例如，教導房主和居民如何清理雨水槽中的幹樹枝和樹葉，這些樹枝和樹葉會成為山火天氣中的易燃物。培訓人們如何蓋住通風口以防止飛散的餘燼。這是第一批撥款，在接下來的四年，全美將發放總額為10億的山火防禦撥款。這是一個大型一攬子計畫的一部分，政府已獲得70億的山火資金，並開始在各社區落地實施。「我們正在幫助社區配備最先進的尖端技術，比如衛星技術，保護民眾的財產安全。使用衛星圖像預測野火可能開始的地方，幫助消防員在小火變大前發現蛛絲馬跡。」