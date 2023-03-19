移民女工跨族裔藝術展「仰望」 中華文化中心展出

以16名移民女工為主角的跨語言、跨族裔公共藝術展「仰望」，在舊金山中華文化中心免費展出。（記者王子涵／攝影）

以16名移民 女工為主角的跨語言、跨族裔公共藝術展「仰望」（How I Keep Looking Up），在經過一年的準備後，18日開始在舊金山 中華文化中心免費展出。

16名移民女工，根據自身的移民經歷製作了能夠代表她們的旗幟。（中華文化中心提供）

這16名移民女工在藝術家葉黃嘉雯主持的藝術工坊中，根據自身的移民經歷製作了能夠代表她們的旗幟。在2月華埠 農曆新年花車巡遊中，16面旗幟參與了1.3哩的巡遊，並在當晚中華文化中心慶典中展出。

葉黃嘉雯表示，她一直想要聯結不同文化，建立族裔間的深層交流。（記者王子涵／攝影）

該項目是藝術家葉黃嘉雯和中華文化中心長達數十年公共藝術實驗的成果，反映了社區建設和女性賦權的歷史。項目通過當代藝術連接不同的語言文化，獲得Kenenth Rainin 基金会和開放空間（Open Spaces）組織的支持，通過講故事和藝術創造聯結社區，為弱勢群體創造安全的空間進行藝術探索和交流。

展覽將持續到8月4日。中華文化中心的畫廊被改造為一支「巡遊隊伍」，觀眾可跟隨藝術家創作的腳步，欣賞包括真人大小的設計師畫像，手舉旗子，彷彿一邊與觀眾並肩走，一邊講述自己的故事。

副館長兼策展人梁凱瑤（Hoi Leung）表示：「其靈感來源於農曆新年巡遊的歷史。自1860年代以來，甚至是在排華法案生效期間，農曆新年大巡遊一直是舊金山華裔 移民在公共場所展示文化力量，增強社區凝聚力的主要場合。能夠目睹設計師以母親、工人、社會活動者和藝術家的身份，在遊行中高舉旗幟，真是令人振奮。」

中華文化中心執行總監梁凱欣（Jenny Leung）表示，中華文化中心很高興成為放大移民聲音的組織，雖然我們扎根於華埠，但我們相信各族裔共同的團結精神。「通過當代藝術的變革力量，我們跨越文化和語言，改變生活，展示更多移民女性的經歷，激發人們的希望。」

許多女性參與者本身就熱愛藝術，但由於工作或家庭原因，一直沒有機會去嘗試探索。參加「仰望」藝術展是在她們藝術表達和敘事上的首次嘗試。華裔設計師關妙芬 (Miao Fen) 說：「我以前經常看媽媽縫東西，非常好奇。我很想隨便把布料堆在一起，看看能不能從中做出我喜歡的東西，但一直沒有機會。但這個工作坊不一樣，它有一個主題，我們可以進行構思，繪製草圖，並親手把東西做出來，這就像在看一個嬰兒逐漸成形。」

葉黃嘉雯表示，工作坊的一大特點是中文、英文、西班牙三種語言交替。「我一直想要聯結不同文化、通過長期活動建立深層交流。」葉黃嘉雯說，「這對於舊金山的移民社區來說，是一種鼓舞。」