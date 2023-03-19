植被受冬雨滋長 枯萎反助野火蔓延

宇航局陸地衛星計畫（NASA’s Landsat Program）今年最新衛星圖像顯示，灣區植被覆蓋率和水域面積有所增加。（宇航局陸地衛星計畫網站獲取）

這個潮濕多雨的冬季，讓過去幾年因極度乾旱而生長受阻的植被得到了恢復。但據專家稱，隨著植物在未來幾個月內枯萎，可能成為助長野火快速蔓延的燃料。

美國宇航局艾姆斯研究中心（NASA ’s Ames Research Center）地球科學部的生態學家波特 博士（Dr. Chris Potter）表示，當植被增加到一定水平時，野火風險就會增加。其背後邏輯是，有更多的東西可以燃燒，這也是多雨年份的缺點。

來自宇航局陸地衛星計畫（NASA’s Landsat Program）的衛星圖像表明，與去年12月相比，灣區今年目前的植被覆蓋率已經有明顯的的增長。這意味著，當植被枯萎後，可能提供了更適合野火發生和蔓延的條件。

國家氣象局（National Weather Service）氣象學家塔迪（Alexander Tardy）警告， 所有綠草、雜草將在春天繼續繁茂，但到夏天都會死去。當出現熱浪，甚至聖安娜風，大量枯萎的植被將成為燃料。

植物死亡的速度將決定進入「野火季節」後發生更多火災的風險。水的分布和地面的整體濕度水平將在環境變乾和植物死亡的速度方面發揮重要作用，其中的關鍵因素是積雪融化的速度。

自去年12月以來，侵襲加州的眾多大氣河流已將積雪推至遠高於季節平均的水平，無論是在低海拔還是高海拔地區。

柏克萊加州大學 中央山脈雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Laboratory）的首席科學家施瓦茨（Andrew Schwartz）指出，積雪的多少並不重要，停留的時間長短才是關鍵。積雪停留的時間越長，為生態系統和植被貢獻的水分就越多，這意味著進入夏季時水分變乾的時間會更短。

加州未來幾個月的天氣將是決定性因素。溫暖的降雨和更高的溫度可能導致積雪融化得比理想情況更快，給夏季和初秋的生態系統留下更少的水。

雖然低海拔地區的積雪可能會早早融化，但施瓦茨表示，內華達山脈的積雪很可能會持續到初夏，從而為周圍的生態系統提供持續的水分。他希望涼爽的溫度能盡可能持續更久，並且不會出現突然的融化期。如果積雪能夠保留到6月、7月，甚至8月，將有助於平息野火危險。

然而，這種野火危險的的降低，主要體現在海拔較高的地區，這些地區沒有大量生長可能助長野火的植被，如灌木和原生草類等。

波特指出，監測這類植被的生長很重要。雜草或其他「有害植物」可能會破壞原生草生長，從土壤中吸取更多水分並導致環境更快變乾。「（雜草）會讓你誤以為這是一個健康的生態系統。但它們不是我們想要的那種草，而且會很快燃燒。」

加州氣候學家安德森博士（Dr. Michael Anderson）表示，儘管最近加州大部分地區的降雨和乾旱狀況有所改善，但生態系統可能還需要一段時間才能從過去幾年的大面積乾旱中完全恢復。