屋崙華埠、小西貢社區領袖 陳明恩99歲辭世
屋崙華埠和小西貢的知名社區領袖陳明恩（Walter Yin Chinn）去世，享年99歲。混血子女陳汝球（Randy Chinn）和陳美珍（Deborah Chinn Murray）說，陳明恩是值得信任的人，照顧親友，幫人面對困難和挑戰，也極富魅力。經常教育兩人積極樂觀面對生活中的挑戰，「他的口頭禪是，放膽做（Just do it）。只要確定目標，就放手一搏。」
陳明恩1923年4月出生，去年12月14日辭世。為紀念他的貢獻，各界將於26日在華埠舉行追思會。他移民來美後，1941年畢業於屋崙技術高中，並在二戰期間作為少數華裔之一，在美國海軍後備隊的金銀島服役，還拿到國會頒發的二戰華裔老兵的榮譽金獎。他也是Payless藥店的第一個有色人種經理，在藥店工作32年。退休後，1984年至1990年，他擔任屋崙市議會助理和副市長小川（ Frank Ogawa）的幕僚長，並任職市住房諮詢委員會和上訴委員會委員。
陳明恩在社區貢獻頗多，與屋崙警局共同創立亞裔防罪委員會（AACC）和亞裔青年服務委員會（AYSC）。他本人獲得國會議員芭芭拉·李、州議員米婭·邦塔、屋崙市長盛桃、市議長勵琪等諸多認可和表彰。陳明恩還在1990年推動創辦屋崙警局華埠分局，1995年，他被授予阿拉米達縣律師協會自由鐘獎。他也是屋崙亞洲文化中心（OACC）的創始人之一。2013年，被授予警局榮譽金徽章。
高中打工 養育9個姊弟
姊姊陳美珍和弟弟陳汝球說，父親值得信任，會照顧家人、社區，也熱愛國家，「他幫助親友成長，很有魅力。」
陳汝球記得，表弟曾遭遇嚴重車禍受傷，心情低落，陳明恩去看望，幫他從低谷走出。退休後，藥店前同事去世，父親慷慨解囊，幫忙支付葬禮費用。「在某個親友遭遇人生最艱難的時刻，父親很受信賴，不僅傾聽，還伸出援手。」陳美珍說，祖父生病，家中入不敷出，父親不得不在高中時就外出工作賺錢，養活9個姊弟，確保他們能上大學。他自己卻沒有享受大學生活。
打擊犯罪 組建社區組織
上世紀70、80年代，舊金山幫派氾濫，一些人瞄準屋崙華埠。而陳明恩當時在副市長辦公室工作，影響力頗大，有感於年輕人捲入幫派，未來堪憂，便和屋崙華埠社區知名人士聯手，創立社區組織亞裔防罪委員會和亞裔青年服務委員會，並建設屋崙警局華埠分局，希望投放資源打擊犯罪，並加強社區教育，讓年輕人遠離幫派。
陳美珍說，亞裔青年服務委員會首任主席，是位頗有前途的華裔。在離開委員會後，被吸引回幫派組織，最終不幸被槍殺。「這也父親更堅定，希望推動委員會成功，投放資源，避免類似悲劇再發生。」
兩人回憶說，父親總是鼓勵年輕人走出舒適區，比如希望不善言辭的人上台演講。即使數十年後，一些曾被他教導的年輕人，還發郵件，講述如今的工作。
陳汝球和陳美珍的母親Mildred Chinn是白人，和陳明恩在1957年結婚，曾住在屋崙山上。1963年左右，鄰居竟簽署請願書，希望他們搬走。「不過，請願書並無法律依據。但父親有個性，積極向上，母親溫和善良，他們用毅力和個性克服這些問題，保護孩子免受其害，我們沒親身經歷歧視。」
為人樂觀 口頭禪：放膽做
兩人說，陳明恩確保姊弟尊重華裔和白人的遺產，「我們要去上中文學校。農曆新年來臨時，都要慶祝。」陳明恩為人樂觀積極，「他總是看到自己能做成什麼，而非做不到什麼。他不關心生活中的任何限制，口頭禪是，放膽做。只要你確定目標，就放手一搏。」
陳美珍說，關於如何紀念父親，社區曾討論樹立雕像，以名字命名一條華埠街道。她呼籲市民，向華生社區服務社的永久獎學金捐款，這是以父母命名的獎學金之一，頒發給亞裔青年服務委員會的年輕人。
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