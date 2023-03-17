屋崙華埠、小西貢社區領袖 陳明恩99歲辭世

屋崙華埠和小西貢的知名社區領袖陳明恩過往參加亞裔防罪委員會活動。（受訪者供圖）

屋崙華埠 和小西貢的知名社區領袖陳明恩（Walter Yin Chinn）去世，享年99歲。混血子女陳汝球（Randy Chinn）和陳美珍（Deborah Chinn Murray）說，陳明恩是值得信任的人，照顧親友，幫人面對困難和挑戰，也極富魅力。經常教育兩人積極樂觀面對生活中的挑戰，「他的口頭禪是，放膽做（Just do it）。只要確定目標，就放手一搏。」

陳明恩1923年4月出生，去年12月14日辭世。為紀念他的貢獻，各界將於26日在華埠舉行追思會。他移民來美後，1941年畢業於屋崙技術高中，並在二戰期間作為少數華裔之一，在美國海軍後備隊的金銀島服役，還拿到國會頒發的二戰華裔老兵的榮譽金獎。他也是Payless藥店的第一個有色人種經理，在藥店工作32年。退休後，1984年至1990年，他擔任屋崙市議會助理和副市長小川（ Frank Ogawa）的幕僚長，並任職市住房諮詢委員會和上訴委員會委員。

陳明恩在社區貢獻頗多，與屋崙警局共同創立亞裔 防罪委員會（AACC）和亞裔青年服務委員會（AYSC）。他本人獲得國會議員芭芭拉·李、州議員米婭·邦塔、屋崙市長盛桃、市議長勵琪等諸多認可和表彰。陳明恩還在1990年推動創辦屋崙警局華埠分局，1995年，他被授予阿拉米達縣律師協會自由鐘獎。他也是屋崙亞洲文化中心（OACC）的創始人之一。2013年，被授予警局榮譽金徽章。

屋崙華埠和小西貢的知名社區領袖陳明恩與女兒陳美珍、兒子陳汝球合影。（受訪者供圖）

高中打工 養育9個姊弟

姊姊陳美珍和弟弟陳汝球說，父親值得信任，會照顧家人、社區，也熱愛國家，「他幫助親友成長，很有魅力。」

陳汝球記得，表弟曾遭遇嚴重車禍受傷，心情低落，陳明恩去看望，幫他從低谷走出。退休後，藥店前同事去世，父親慷慨解囊，幫忙支付葬禮費用。「在某個親友遭遇人生最艱難的時刻，父親很受信賴，不僅傾聽，還伸出援手。」陳美珍說，祖父生病，家中入不敷出，父親不得不在高中時就外出工作賺錢，養活9個姊弟，確保他們能上大學。他自己卻沒有享受大學生活。

社區領袖陳明恩（左二）和太太Mildred Chinn（右一）、女兒陳美珍（左一）、兒子陳汝球（右二）合影。（受訪者供圖）

打擊犯罪 組建社區組織

上世紀70、80年代，舊金山幫派氾濫，一些人瞄準屋崙華埠。而陳明恩當時在副市長辦公室工作，影響力頗大，有感於年輕人捲入幫派，未來堪憂，便和屋崙華埠社區知名人士聯手，創立社區組織亞裔防罪委員會和亞裔青年服務委員會，並建設屋崙警局華埠分局，希望投放資源打擊犯罪，並加強社區教育，讓年輕人遠離幫派。

陳美珍說，亞裔青年服務委員會首任主席，是位頗有前途的華裔。在離開委員會後，被吸引回幫派組織，最終不幸被槍殺。「這也父親更堅定，希望推動委員會成功，投放資源，避免類似悲劇再發生。」

兩人回憶說，父親總是鼓勵年輕人走出舒適區，比如希望不善言辭的人上台演講。即使數十年後，一些曾被他教導的年輕人，還發郵件，講述如今的工作。

陳汝球和陳美珍的母親Mildred Chinn是白人，和陳明恩在1957年結婚，曾住在屋崙山上。1963年左右，鄰居竟簽署請願書，希望他們搬走。「不過，請願書並無法律依據。但父親有個性，積極向上，母親溫和善良，他們用毅力和個性克服這些問題，保護孩子免受其害，我們沒親身經歷歧視。」

子女陳汝球（右）和陳美珍（左）珍藏著國會頒發給父親陳明恩的二戰退伍老兵國會獎章。（記者劉先進 ／攝影）

為人樂觀 口頭禪：放膽做

兩人說，陳明恩確保姊弟尊重華裔和白人的遺產，「我們要去上中文學校。農曆新年來臨時，都要慶祝。」陳明恩為人樂觀積極，「他總是看到自己能做成什麼，而非做不到什麼。他不關心生活中的任何限制，口頭禪是，放膽做。只要你確定目標，就放手一搏。」