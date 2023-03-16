救消費 金山華埠商家嘗試現代支付系統 網速慢仍需克服

為吸引消費者回來 舊金山華埠商家嘗試無現金化。 （美聯社）

舊金山華埠 的少數商家正在將他們的 「只收現金」標誌換成現代支付系統，使顧客可以通過刷卡來購買食物。他們希望更便捷的支付方式，能使美國最古老的華埠從疫情 的蕭條中走出，恢復營業。然而一些企業主的不情願，以及當地緩慢的網速問題，都是必須克服的障礙。

來自社區組織BeChinatown和華埠志願者聯盟Chinatown Volunteer Coalition，以及雇員和商業資源團體聯盟Asian Leaders Alliance的志願者正在進行試點。他們將獲得的平板電腦和讀卡器推廣到了六、七家企業。自夏季開始以來，一些企業現在報告收入增加了約30%。

這項工作得到了美國泛亞太裔商會（US Pan Asian American Chamber of Commerce）的一萬元資助。志願者必須幫助一些企業主克服猶豫態度，許多企業主是移民，英語水平有限，這可能使他們難以駕馭數字支付。有些人還對處理費感到猶豫，因為處理費會從每筆交易中扣除一個固定的百分比。

但無現金支付可以成為當地經濟的一個強大工具，領導該項目的BeChinatown創始人勞微笑（Lily Lo）解釋說，遊客、年輕人和來自附近地區以外的居民越來越不願意攜帶現金。根據舊金山商會的數據，城市整體旅遊人數仍在從疫情的深淵中上爬，2022年8月約有210萬人次，比2019年8月的近290萬人次下降27%。

勞微笑補充說，安全也是新系統的一個好處，因為 「只收現金」的標誌可能是一個信號，表明商家手上有很多錢，這可能會增加搶劫的風險。

勞微笑說，這些組織還確保有志願者在現場為商家提供持續的支持，例如找出錯誤代碼或幫助處理較複雜的交易。她說，一旦企業對這些系統有了幾個月的經驗，就可以開始看到他們的努力得到回報。

然而，這一轉變並非完全沒有困難。網速慢可能會使顧客和員工的付款過程延長，互聯網一直是華埠企業和居民所面臨的挑戰。「Delta Chinatown Initiative」何麗麗（Lily Ho）一直致力於改善該地區的互聯網接入，她說：「雖然置身矽谷中央，這個社區卻被排除在寬帶互聯網這個基本資源之外」。

盡管如此，一些商家仍覺得無現金支付總比其他辦法好。在一個好的周末，新的支付系統可以意味著增加500到1000元的收入。