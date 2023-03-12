裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州

灣區失業率受到一連串裁員飆升。（Getty Images）

科技業的裁員 潮持續，打擊灣區 的經濟和就業。舊金山失業率從去年12月的2%，上升至今年1月的2.8%，為過去一年來最高，聖他克拉拉縣的失業率也從去年12月的2%，上升至今年1月的3%。

相較之下，加州 1月整體失業率雖為4.2%，但只比去年12月上升0.1%。數據顯示，加州企業和政府機構1月增加了9萬6700個非農業職位，占美國新增工作職位50萬零4000個的近五分之一。

根據加州裁員文件，總部位於灣區的科技企業和小型初創公司紛紛宣布裁員，自去年秋季以來，已在全球裁去數萬名員工，包括灣區的2萬多名員工。由於許多勞工可獲得公司支付的遣散費，因此他們的裁員影響不會立即顯現，代表數個月內不會被列入失業數據中。

建築業最多人被解雇

事實上，加州失業人數最多的是建築業，1月有7300人被解雇；失業人數第二多的是科技業，有5000人被解雇；金融業有2200人被解雇。

在新增工作方面，以政府機構增加4萬6000個職位為最多，娛樂業和飯店業則新增了2萬零800個職位。

灣區其他縣的失業率變化如下：

‧ 阿拉米達縣從去年12月的2.7%，上升至今年1月的3.6%

‧ 康曲柯士達縣從去年12月的2.9%，上升至今年1月的3.9%

‧ 聖馬刁縣從去年12月的1.9%，上升至今年1月的2.6%

‧ 馬連縣從去年12月的2.2%，上升至今年1月的3.1%

‧ 納巴縣從去年12月的3%，上升至今年1月的3.9%

‧ 蘇諾瑪縣從去年12月的2.5%，上升至今年1月的3.6%

‧ 蘇拉諾縣從去年12月的3.8%，上升至今年1月的4.8%

Duane Morris律師事務所專精勞工法的特別顧問伯尼克（Michael Bernick）說：「科技業裁員還未結束，但失去的工作機會已被其他行業中、小型企業的招聘所彌補，在加州和全國都是如此。」

不過，聯邦政府10日突然接管倒閉的矽谷銀行（Silicon Valley Bank），使人們更加擔心灣區的經濟狀況。