推動中美文化教育交流 方李邦琴獲傑出貢獻表彰
3月8日正值國際婦女節，舊金山市長布里德（London Breed）與市府女性地位部 （DOSW）聯合舉辦慶祝婦女歷史月，表彰了三位為舊金山做出傑出貢獻的女性。亞裔僑領方李邦琴（Florence Fang）獲表彰。
布里德市長表示， 舊金山在慶祝和提升女性對城市貢獻方面，有著悠久的歷史。當天表彰的三位女性，她們持之以恆的為社區付出，確保城市民眾可擁有所需資源。當天的表彰也是為促進世界，為女性建立一個更公平的社會生活環境。
三位獲獎者分別是方李邦琴家族基金會主席方李邦琴、希望保護社區倡導者兼首席執行官瓊斯（Phelicia Jones）、Emerge California 聯合創始人史蒂爾（Andrea Dew Steele）。
布里德表示，方李邦琴是一位傑出的慈善家和民族領袖。她一直致力於支持社區。作為前獨立報業集團的前主席，她推動加強中美兩國文化教育交流和中美關係發展，為團結非裔與亞裔社區作出了傑出的貢獻，並曾兩次獲得加州立法機構頒發的「年度女性」獎。
方李邦琴講述自己作為第一代移民的成長史，以及為加強和擴大亞裔社區在主流社會的影響所付出的努力，和做出的多項捐贈。她鼓勵亞裔社區和女性應團結努力發展，「只有行動才是美國夢，否則就只是夢。」
瓊斯是民權活動家和社區領袖，幾十年來致力於提升未來一代的領導力。且是致力於促進邊緣化人群健康生活的非裔社區非營利組織「財富與差距」的創始人。
史蒂爾是非營利組織 Emerge California 的聯合創始人。組織使命是為女性領導人提供競選地方、州和聯邦各級民選公職所需的資源。 Emerge California 目前在全國27個州設有分支機構，並計劃在未來繼續擴展。
在布里德任職期間，女性在市政機構的工作占比逐年提升。在市長委員會任命的337名成員中，55% 是女性。其中35% 是有色人種女性。截至2022年，61% 市政部門的負責人和 42% 的員工是女性。自2009年以來，2020-2021 財年女性在政策決策中的代表人數大幅增長。
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