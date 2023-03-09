推動中美文化教育交流 方李邦琴獲傑出貢獻表彰

出席表彰大會的傑出女性代表們。（記者李怡／攝影）

3月8日正值國際婦女節，舊金山 市長布里德（London Breed）與市府女性地位部 （DOSW）聯合舉辦慶祝婦女歷史月，表彰了三位為舊金山做出傑出貢獻的女性。亞裔 僑領方李邦琴（Florence Fang）獲表彰。

布里德市長表示， 舊金山在慶祝和提升女性對城市貢獻方面，有著悠久的歷史。當天表彰的三位女性，她們持之以恆的為社區付出，確保城市民眾可擁有所需資源。當天的表彰也是為促進世界，為女性建立一個更公平的社會生活環境。

三位獲獎者分別是方李邦琴家族基金會主席方李邦琴、希望保護社區倡導者兼首席執行官瓊斯（Phelicia Jones）、Emerge California 聯合創始人史蒂爾（Andrea Dew Steele）。

布里德表示，方李邦琴是一位傑出的慈善家和民族領袖。她一直致力於支持社區。作為前獨立報業集團的前主席，她推動加強中美兩國文化教育交流和中美關係發展，為團結非裔 與亞裔社區作出了傑出的貢獻，並曾兩次獲得加州立法機構頒發的「年度女性」獎。

方李邦琴講述自己作為第一代移民的成長史，以及為加強和擴大亞裔社區在主流社會的影響所付出的努力，和做出的多項捐贈。她鼓勵亞裔社區和女性應團結努力發展，「只有行動才是美國夢，否則就只是夢。」

瓊斯是民權活動家和社區領袖，幾十年來致力於提升未來一代的領導力。且是致力於促進邊緣化人群健康生活的非裔社區非營利組織「財富與差距」的創始人。

史蒂爾是非營利組織 Emerge California 的聯合創始人。組織使命是為女性領導人提供競選地方、州和聯邦各級民選公職所需的資源。 Emerge California 目前在全國27個州設有分支機構，並計劃在未來繼續擴展。