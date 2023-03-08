防二度傷害 陳湘君籲關心受騙者

陳湘君（左四）拜會台刑事局副局長及相關主管。（圖：陳湘君提供）

「每一樁詐騙 案的背後，都是破碎的家庭。」南灣華人陳湘君以親身經歷普及反詐騙知識，幫助受害者家庭減輕心理壓力。同時，她希望將歐美先進的反詐騙制度引進台灣，盡可能挽回受害者損失。

陳湘君表示，自己的媽媽是千萬詐騙的受害人之一，之後她與丈夫便成立圓成基金會（Yuan Chen Family Foundation）；基金會宗旨是「要良善，要警惕」（Be Kind Be Aware），對壞人警惕的同時，也要關心受害者。

別對他們心存偏見

陳湘君說，沒有經歷過詐騙的人對受害人的心態普遍存在偏見。而許多受害人在發現自己被騙後，不敢和家人講，既感到自責又懊悔，在精神的高壓下導致嚴重的心理問題，最終甚至選擇輕生的案例數不勝數。因此，「家人和親友要表現出充分的支持和同理心，有難同當，指責只能將受害者推向黑暗的角落，造成二次傷害。」陳湘君說。

對詐騙案受害人的指責，只能對其造成二次傷害。（圖：圓成基金會提供）

圓成基金會目前在北加州共有三名非華裔志工，五位千萬元巨額詐騙案受害人也在台灣等待加入。陳湘君指出，每一位成員都是精挑細選面試出來的。去年10月，基金會聯合台灣刑事局在北一女校友會成功舉辦反詐騙講座；「3月份，我們將請到來自挪威的專家證人去台灣演講，希望將國外先進的理念引進台灣。」陳湘君說，「今年的目標，首先是對台灣主要的詐騙案展開調查，其次是推動修法，讓反詐騙法律制度更健全，為此我們特意找到民進黨資深立委陳歐珀做榮譽顧問。」

利用反偵察助破案

陳湘君指出，專家證人制度就猶如DNA技術，通過運用高科技軟體技術，偵查虛擬貨幣 的金流，打擊利用虛擬貨幣的洗錢詐騙案；「用高科技反偵察，該技術曾協助破獲大型詐騙案。」陳湘君說。

她表示，美國的反詐騙體系較為完善，受害者財產追回的可能性較高，而如果詐騙案發生在台灣，即使抓到嫌疑人，也很難將財物追回。美國警察 會首先下達資產凍結令，法院審議授權凍結令後，追回的贓款將交由法院進行裁決。即便是錢以虛擬貨幣的方式轉出，凍結令也會要求其虛擬貨幣平台執行。