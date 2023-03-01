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紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%

記者楊青／綜合報導
加州州長紐森宣布，加州新冠疫情緊急狀態2月28日午夜正式結束。（取材自紐森官網）
加州州長紐森宣布，加州新冠疫情緊急狀態2月28日午夜正式結束。（取材自紐森官網）

加州州長紐森2月28日宣布，加州新冠（COVID-19）疫情緊急狀態2月28日午夜正式結束。同日，洛杉磯縣政委員會投票通過，3月31日結束洛縣的疫情緊急狀態。

州長紐森2020年3月4日宣布加州進入疫情緊急狀態，緊急狀態賦予州長制定、修改和廢除加州現行法規、暫停原來加州法規和重新分配全州資金的合法權力。緊急狀態還允許紐森徵用私人財產，包括醫院、醫學實驗室、旅館和汽車旅館。與此同時，所有服務性行業關閉，政府和學校關門，全州居家避疫。根據加州公共衛生廳的數據，當時加州只有53例感染病例。

三年中，加州各行業經歷了史無前例的疫情重創；加州公共衛生廳從2020年3月4日至2023年2月27日的統計數字，加州三年中感染人數為1207萬8218人次，占全國的11.7%；總死亡人數10萬3244人，占全國新冠死亡總人數9.17%。加州各地以南加州最慘重，加州前五大感染和死亡人數最多縣，全部落在南加州，分別是洛杉磯縣、聖地牙哥縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣。其中洛縣死亡3萬5675人，聖伯納汀諾縣死亡8171人，河濱、橙縣和聖地牙哥的死亡人數分別為7941人、7936人和5885人。

加州三年中採用號稱全國最嚴的防疫政策，褒貶不一。一開始是紐森外嚴己鬆的口罩政策受挑戰，他和友人在納帕酒莊無口罩歡聚以及自己的孩子們照樣上私校，而全州數百萬公立學校的孩子卻被迫在家中上網課等新聞，成為抗疫第二年加州發起罷免州長行動的導火索；之後多次關閉與開放左右搖擺的法令頒布，也使商家無所適從，尤其是服務行業，不少商家不堪嚴重的客人流失和成本消耗而被迫在解封前倒閉。

後來在政府部門的高壓規定、強制性疫苗令，不守規定政府人員不得上班等強制規定，也引起宗教和反對人士強烈反彈。紐森在28日宣布加州結束防疫緊急狀態時，宣稱加州在過去三年中防疫政策重大勝利，加州的公共衛生系統在疫期中進一步壯大，加州在過去三年每10萬人的新冠死亡為255人，排行全美第13低位，與此同時，加州也付出了巨大的行業創傷代價。

根據加州經濟研究機構calmatters.org最新研究報告，加州雖然在2022年疫情逐漸開放之後經濟出現較為强勁的復甦勢頭，但2023年經濟成長速度預期下降，接下來的兩個財政年度將出現近70億元的收入缺口。

加州公共政策研究所2022年11月的一項民意調查發現，面對持續的高通貨膨脹和大公司大幅度裁員，加州人對加州經濟持高度悲觀態度，69%受訪的加州人表示，他們預計2023年加州會出現困難時期，62%的人預計未來五年失業率會更高。

全美新冠死亡人數最多的10個州 製表／楊青
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加州 緊急狀態 紐森

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