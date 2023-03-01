我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

聖縣挺兒童保育 投資2千萬

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議會全票通過為兒童保育投資2000萬元。（AMY OSBORNE/AFP via Getty Images）
聖他克拉拉縣議會全票通過為兒童保育投資2000萬元。（AMY OSBORNE/AFP via Getty Images）

聖他克拉拉縣議會2月28日全票通過，為兒童保育投資2000萬元，幫助早教機構重新開放或擴大服務，以及培養、擴充本地幼兒教育勞動力。這筆資金來自總額為1.9億元的「美國救援計畫法案」。這是一項簽署於2021年的新冠肺炎疫情救助計畫，聖縣從中獲得了3.74億元。

在疫情期間，聖縣有300多家托兒服務機構關閉，並且因為人手短缺，現在重新開放的計畫也面臨挑戰。聖縣此次撥款2000萬元中1500萬元，將分配給兒童保育和早期教育基礎設施扶助計畫，用於支付托兒設施的建設、翻新、和運營費用，以幫助他們重新開放或擴大服務。

另外500萬元將撥給關注胎兒到5歲兒童健康成長的組織FIRST 5，用於培養、擴充幼兒教育本地勞動力，包括通過學徒制讓大學生在校期間學習兒童保育時，可以邊學習邊工作，獲得經驗的同時也有一定的收入；建立家庭托兒所支持系統；以及培訓更多過渡性幼兒園教師。

根據2023矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）的報告，聖縣托兒費用的增長速度是通貨膨脹率的兩倍。 截至2022年，矽谷一個家庭平均每年為嬰兒護理支付2萬6450元，為學齡前兒童護理支付2萬1900元。

聖縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，公共資金對於確保兒童保育行業的存在，以及填補其實際成本與家庭支付能力之間的差距至關重要。她稱這2000萬元投資是「非常有意義的舉措」，在向為聖縣所有家庭提供高質量兒童保育服務的目標邁進，「育兒不僅是父母個人的事情，而是全社會關注的問題。投資兒童早教有利於公共利益，可以消除貧困、促進就業，甚至改變經濟、社會、和社區福祉格局。」

聖縣第一區議員阿里納斯（Sylvia Arenas）表示，她轄區內數千名兒童雖有免費托兒服務的代金券，但卻無處可去，稱「這和沒有代金券是一樣的糟糕的」。此外兒童保育的高成本已成為人們進入勞動力市場的障礙。

阿里納斯說：「當你窮到負擔不起托兒費用時，就不能去工作」，她指出。托兒服務不僅為孩子們提供接受優質早期教育、一個安全的地方、和最小的風險，也為整個家庭提供了進步的機會。

當日民眾在現場和通過線上線上表達了對這項撥款計畫的支持。最終聖縣議會以五票全部贊成通過了這項投資提議。議員查維斯（Cindy Chavez）建議，每個季度出具一份投資報告，以便了解誰在投資什麼以及整個社區是如何分享這些投資，並且更新待定的投資推薦，以確保需求或問題及時得到解決。這項建議被提議該計畫的艾倫伯格所採納。

聖他克拉拉縣議會全票通過為兒童保育投資2000萬元。（視頻截圖）
聖他克拉拉縣議會全票通過為兒童保育投資2000萬元。（視頻截圖）

投資 教育 疫情

上一則

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

下一則

參議員提案 警察買賣黑槍列違法

延伸閱讀

特斯拉全球中心

特斯拉全球中心
哥譚醫院供皇后區初級保健護理

哥譚醫院供皇后區初級保健護理
投資4億 聖縣行為健康醫院破土

投資4億 聖縣行為健康醫院破土
周慧敏家氣場好？一級保育鸚鵡上門來

周慧敏家氣場好？一級保育鸚鵡上門來
華人職工會迎春 籲社區維權

華人職工會迎春 籲社區維權

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」