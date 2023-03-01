聖縣挺兒童保育 投資2千萬

聖他克拉拉縣議會全票通過為兒童保育投資2000萬元。（AMY OSBORNE/AFP via Getty Images）

聖他克拉拉縣議會2月28日全票通過，為兒童保育投資 2000萬元，幫助早教機構重新開放或擴大服務，以及培養、擴充本地幼兒教育 勞動力。這筆資金來自總額為1.9億元的「美國救援計畫法案」。這是一項簽署於2021年的新冠肺炎疫情 救助計畫，聖縣從中獲得了3.74億元。

在疫情期間，聖縣有300多家托兒服務機構關閉，並且因為人手短缺，現在重新開放的計畫也面臨挑戰。聖縣此次撥款2000萬元中1500萬元，將分配給兒童保育和早期教育基礎設施扶助計畫，用於支付托兒設施的建設、翻新、和運營費用，以幫助他們重新開放或擴大服務。

另外500萬元將撥給關注胎兒到5歲兒童健康成長的組織FIRST 5，用於培養、擴充幼兒教育本地勞動力，包括通過學徒制讓大學生在校期間學習兒童保育時，可以邊學習邊工作，獲得經驗的同時也有一定的收入；建立家庭托兒所支持系統；以及培訓更多過渡性幼兒園教師。

根據2023矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）的報告，聖縣托兒費用的增長速度是通貨膨脹率的兩倍。 截至2022年，矽谷一個家庭平均每年為嬰兒護理支付2萬6450元，為學齡前兒童護理支付2萬1900元。

聖縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，公共資金對於確保兒童保育行業的存在，以及填補其實際成本與家庭支付能力之間的差距至關重要。她稱這2000萬元投資是「非常有意義的舉措」，在向為聖縣所有家庭提供高質量兒童保育服務的目標邁進，「育兒不僅是父母個人的事情，而是全社會關注的問題。投資兒童早教有利於公共利益，可以消除貧困、促進就業，甚至改變經濟、社會、和社區福祉格局。」

聖縣第一區議員阿里納斯（Sylvia Arenas）表示，她轄區內數千名兒童雖有免費托兒服務的代金券，但卻無處可去，稱「這和沒有代金券是一樣的糟糕的」。此外兒童保育的高成本已成為人們進入勞動力市場的障礙。

阿里納斯說：「當你窮到負擔不起托兒費用時，就不能去工作」，她指出。托兒服務不僅為孩子們提供接受優質早期教育、一個安全的地方、和最小的風險，也為整個家庭提供了進步的機會。