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冬季暴雪來襲 灣區冰凍警告直到周六仍然有效

編譯組／灣區24日電
灣區各地罕見的皚皚白雪，停車場的汽車也被覆蓋在大雪中。（美聯社）
灣區各地罕見的皚皚白雪，停車場的汽車也被覆蓋在大雪中。（美聯社）

灣區大部分地區周四（23日）晚上和周五（24日）早上被一片通常看不到的白雪所覆蓋。這些雪花來自一場強烈而寒冷、覆蓋整個加州的冬季風暴，從俄勒岡州邊境一直延伸到聖地牙哥縣。

紛紛揚揚的雪花落在康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣，停留在聖拉蒙、都布林和布利桑頓東南部的東灣山丘上；積雪還落在Pleasanton Ridge國家公園的最高峰和阿拉米達縣的Patterson山口沿線，以及馬連縣的Tamalpais山。在海拔只有250呎的蘇諾瑪縣的Cloverdale，地面上也有2吋至3吋的雪。雪量甚至大到使眾多公路及山上公園入口關閉，大風造成樹木倒塌，對居民造成財產損失；聖他克魯茲縣的一些學校也因下雪停課。但居民對意外的白雪仍欣喜不已，人們把車停在路邊自拍、扔雪球。

整個地區的冬季風暴警告仍然有效，在1500呎以上的所有海拔地區，預計會有大量的積雪。該警告的有效期到24日上午11時；冰凍警告直到25日（周六）上午9時仍然有效。

氣象部門還警告說，24日（周五）上午晚些時候，包括蒙特瑞和聖他克魯茲縣的一些地區可能會出現龍捲風。國家氣象局（National Weather Service）報告說，周四晚上馬連縣有閃電、雷暴和強風。

大雪也在影響南加州，加州公路巡警CHP周五早上關閉了5號州際公路上的葡萄藤地區（Grapevine），禁止所有旅客進入。

在沒有下雪的地區，出現了冷雨和閃電。氣象部門還說，整個地區記錄了201次雷擊，擊中了地面。

國家氣象局氣象學家羅伯（Jeff Lorber）說，造成這種狂野天氣的低壓預計將在周五更多地沿著海岸線移動，並在南灣和中部地區造成更大的降雨。

預計海灣周圍的丘陵地區的積雪將高達12吋，聖荷西以東的丘陵地區可達1呎，東灣丘陵地區可達6吋，聖他克魯茲山地區可達7吋。

強風預計將導致灣區南部海岸線上的波浪高達14呎，大風警告對小船生效，直到晚上9時。聖馬刁港區警告船民謹慎行事，因為情況可能會翻船或損壞船隻。

截至周五上午，捷運BART的列車仍然延誤了20分鐘。該運輸機構表示，由於天氣狀況，其列車運行速度較慢，並表示乘客應計畫延長出行時間。

截至周五上午，超過1萬8000名太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric）的客戶仍然沒有電，北灣約有7400戶、南灣和東部灣約有4000戶缺乏電力。在Boulder Creek，風暴已經切斷了數千人的電力，並使樹木倒下，造成一戶居民兩歲的兒子住院。

冬季風暴給灣區各地帶來罕見皚皚白雪。（美聯社）
冬季風暴給灣區各地帶來罕見皚皚白雪。（美聯社）

加州 風暴 克魯茲

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