沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日

聖荷西市長馬漢（右二）宣布，將每年2月25日定為「帕特里克·馬洛日」，以紀念他的球衣號碼在這一天退役（記者葛歆睿╱攝影）

聖荷西 市市長馬漢 (Matt Mahan) 日昨正式宣布，將每年的2月25日定為「帕特里克·馬洛日」（Patrick Marleau Day），以紀念這位沙魚冰球運動員 的球衣號碼在這一天退役。

馬漢23日一改平日里的西服革履，穿上了馬洛的12號球衣，他說：「提到聖荷西就不能不提沙魚隊，提到沙魚隊就不能不提馬洛。」

馬洛是沙魚隊第一個享有球衣號碼退役榮譽的球員。（記者葛歆睿 / 攝影）

馬洛去年五月結束了23年的職業生涯，正式從NHL退役。他為聖荷西沙魚效力的21個賽季中，有17個賽季中所穿的12號，將在本周六2月25日正式退役，並在沙魚隊主場SAP中心升至高位，從此不再被該球隊其他隊員使用。

不過，馬洛不希望這成為他在沙魚隊職業生涯的最後一章，他在23日表示希望在未來以某種身分繼續做這支球隊的一員「我當然願意盡可能多地參與沙魚組織。」

在沙魚隊效力期間，馬洛成為沙魚隊在進球、得分和比賽方面的領導者，在北美擁有數百萬球迷。

馬洛是沙魚隊第一個享有球衣號碼退役榮譽的球員，他說當1997年第一次來到聖荷西時，無法想像今天會在市政廳舉行這樣的紀念活動，或者讓他所穿的球衣號碼退役，那時他還只有17歲，作為一個土生土長的加拿大 薩斯喀徹溫省人，他想像中的聖荷西有「很多沙灘，很多沙子，很多棕櫚樹」。

馬洛（右四）的家人參加了活動，共同為他慶祝。（記者葛歆睿╱攝影）

馬洛表示，很幸運能來到聖荷西，這裡的社區張開雙臂擁抱沙魚隊和像他這樣的球員，也因為遇到的人和所建立的友誼而喜歡這裡。「聖荷西一直是我生命中最重要的地方之一。 我在這裡住了大半輩子。 我在這裡遇到了我的妻子Christina，我們所有兒子都在這裡出生和長大」。

沙魚隊主席貝歇爾（Jonathan Becher）、馬洛的家人和數十名球迷出席了當天的活動。<