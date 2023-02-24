金山便利店連環搶案 嫌犯落網 作案疑有「固定穿搭」

在警方提供的照片中可見，屬於貝內特的兩件螢光色的工人背心、黑色的毛線帽、兩件灰色運動褲以及一盒藍色一次性手套。（舊金山警局／提供）

舊金山 警局發布聲明表示，逮捕了一名三宗連環便利店劫案的嫌犯，60歲的舊金山居民貝內特 （Frank Bennett）。貝內特用類似的作案手法，分別在舊金山波特 雷羅大街（Potrero Avenue）、Ocean Avenue的兩間加油站 ，以及一間里維爾大道的小商業（Revere Avenue）打劫。貝內特現被控三項搶劫罪、三項持槍犯罪罪，以及三項被禁人員持有槍枝罪。

根據23日警局發布的聲明，本月16日（周四）下午1時，警局Taraval分站警員去到Ocean Avenue 900號路段的一間加油站回應一宗劫案。

該案受害者向警方表示，一名身分不明的男性進入商店，在其他顧客離開後，將一塊糖果放在櫃檯上，好似準備購買一樣。當受害者打開收銀機時，嫌犯立馬走到櫃檯後面，用槍指著受害者並劫走了收銀機裡的現金。之後，嫌犯往哈羅德大街南向逃跑。

此前，警局搶劫專案組已在調查今年1月6日發生在波特雷羅大街400號路段一間加油站，手法十分類似的事件，並接手調查了這宗16日發生的加油站劫案。在16日當天早晨8時45分，貝內特還涉嫌打劫了位於里維爾大道1500路段的一間小商業。

在調查的過程中，警方鎖定了貝內特並在聖布魯諾市 El Camino Real 300號路段將其逮捕。之後，警方在貝內特位於舊金山Beatrice Lane的住所搜查時，發現了上膛的槍枝、彈藥、現金以及在相信是貝內特在打劫時穿戴的衣物和配飾。

在警方提供的照片中可見，屬於貝內特的兩件螢光色的工人背心、黑色的毛線帽、兩件灰色運動褲以及一盒藍色一次性手套，懷疑這是他作案時的「固定穿搭」。

貝內特目前在舊金山縣監獄拘留，被控三項搶劫罪、三項持槍犯罪罪，以及三項被禁人員持有槍枝罪，或許他還將受到進一步指控，警方認為他可能參與來在舊金山和聖馬刁縣發生的其他搶劫案。