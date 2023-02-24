復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

布里德在如落區小商業內舉行中文媒體圓桌會議。（記者李怡／攝影）

在2023年度市情咨文中，舊金山 市長布里德表示，重點是支持市中心經濟的復甦，推動在市內創造更多住房、打造更安全社區。 23日在舊金山市長中文媒體圓桌會議上，布里德稱將與灣區 大城市屋崙與聖荷西 市長密切合作，以更快實現經濟的復興。

布里德表示，已經與屋崙市長盛桃（Sheng Thao）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）聯繫，未來的合作方向會主要會集中在無家可歸者、住房和交通方面。這次的合作也是「大城市市長」組織的一部分。合作方式是每兩周開會討論即將合作的重要事項。下周的重要事項是，市長們將前往州府推動州府和州長的財政支持預算， 以為無家可歸者和可負擔性住房建設爭取更多資源。

「大城市市長」合作計畫主要圍繞灣區普遍的住房、安全、交通等展開討論，並推進積極的解決方案。布里德表示，未來也希望與兩位市長提供探討任何形式的合作方式。灣區是一個整體，很多住在南灣或是東灣的市民來到舊金山上班、娛樂，通力確保一個良好的交通網絡至關重要再其次就是解決無家者與可負擔性房屋等問題。

目前，布里德期待與灣區大城市的市長合作，推動高效解決城市所面臨的挑戰。且屋崙市長盛桃、聖荷西市長馬與舊金山有如解決公共安全、無家者挑戰等相同的訴求。布里德表示，三位市長的合作是自然而然的過程。

屋崙市長盛桃表示，其政綱首要任務就是解決槍枝暴力提升治安問題。而真正有效的提升治安的方法，就是直接投資社區。「這意味著創造更安全的街道，讓孩子真正地去學校和在校時有飯吃，以及在學校關閉後，也能獲取基本需求。」

聖荷西市長馬漢表示，聖荷西需要回歸到最基本的服務，如公共安全、清理街道、可負擔房屋。以顧客服務的思維模式，服務聖荷西居民，讓聖荷西重新成為全國最安全的大城市。