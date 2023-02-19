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加州備戰乾旱 加強地下水盆地補給

記者張曼琳／灣區報導
加州比尤特縣（Butte County）一處被水覆蓋的農田。（州水資源局提供）
加州比尤特縣（Butte County）一處被水覆蓋的農田。（州水資源局提供）

聯邦政府在12日宣布，近期不斷出現強烈的大氣河風暴，令加州大部分地區現在已不再處於嚴重乾旱之中。加州水資源局在1月中表示，因風暴天氣，州水庫蓄水量顯著增加，但仍需要有效管理水資源，為未來可能出現的乾旱天氣做出準備。

州水利項目水務運營經理懷特（Molly White）在1月13日新聞會議中表示，加州水庫蓄水量隨著這波風暴活動而增加。她說，目前全州水庫蓄水量約為歷史平均水平的87%。她還提及了，奧羅維爾湖（Lake Oroville）水利項目，為加州增加了約100英畝英尺（acre feet）的存儲空間。

懷特表示：「我們已經超過了2021年和2022年的蓄水量。此時，在出於防洪目的增加（水庫）釋放量之前，還有約80萬英畝尺剩餘的存儲量。」她表示，正在和相關的工程師團隊協調，在位於阿拉米達縣和南加州的某個湖中進行防洪釋放，並在州和聯邦許可下，在高流入量地區盡可能多地抽水，以防範洪水

加州最近一次沒有任何地區被列為嚴重乾旱是在2020年3月10日，從那之後便開始為期近三年的乾旱。可持續地下水管理辦公室主管工程和地質師戈德溫（Tim Godwin）表示，即使我們現在經歷洪水和強降水，但仍須為可能面對「更熱、更乾燥的未來」做出準備。

戈德溫說，通常地下水系統為乾旱緩衝區，地下水占加州總供水量的30%至60%。在2014年頒布的可持續地下水管理法案，也令當局更好的管理地下水資源。

戈德溫提出，州長紐森辦公室也在去年8月制訂加州地下水供水戰略，設定將地下水補給量增加50萬英畝尺的目標，並為此提供總計超過2億元的資金，加快收集洪水以補給地下水盆地的工作。在類似現正經歷的冬季風暴時期收集水資源，儲存在地下水盆地中，以備乾旱時期使用。

州水資源局的一份書面聲明表示，今年1月6日州水務委員會批准了一份為期六個月的水權許可，允許多個土地所有者能夠從麥塞德市（Merced）附近的馬里波薩溪（Mariposa creek）轉移多餘的流量，以補給一個重要的地下水盆地。州水資源控制委員會用水權部門副主任埃克達爾（Erik Ekdahl）在會上說：「在不斷變化的氣候中，我們正在從嚴重乾旱迅速轉變為大量降水，我們需要在有水時，及時地存儲。」

州水資源控制委員會用水權部門副主任埃克達爾在會上表示，我們正在從嚴重乾旱迅速轉變...
州水資源控制委員會用水權部門副主任埃克達爾在會上表示，我們正在從嚴重乾旱迅速轉變為大量降水。（記者張曼琳／翻攝）
州水利項目水務運營經理懷特表示，加州水庫蓄水量隨著這場風暴活動而增加。（記者張曼...
州水利項目水務運營經理懷特表示，加州水庫蓄水量隨著這場風暴活動而增加。（記者張曼琳／翻攝）

加州 風暴 洪水

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聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴

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