擔憂安全 聖荷西市政廳加強安保

聖荷西市政廳在北塔大廳安裝了金屬探測器，要求所有進入市政廳的人都接受安全檢查。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 市政廳因員工騷擾事件加強安保，在北塔大廳安裝了金屬探測器，要求所有進入市政廳的人都接受安全檢查。有消息指這是因為新年前後一名市政廳員工在下班後被人跟蹤和騷擾。

市議員科恩（David Cohen）表示，員工騷擾並不是什麼新鮮事。但槍擊事件頻發、政府職員經常成為目標的情況，加劇了聖荷西市政廳的擔憂，希望盡可能保持謹慎。科恩透露，有些人在市議會會議上發表了幾乎是威脅的言論，「工作人員告訴我他們很害怕。」

現在遊客進入市政廳，需要從第五街和聖他克拉拉街的北塔正門或停車場電梯進入。市政廳員工則需要通過北塔大廳使用指定的員工入口，並必須在明顯的地方佩戴工作證件。

此外，新的安全措施還包括在市政廳增加保安人員。周一至周五上午8時至下午5時期間由聖荷西警察 負責守衛，周一至周五下午6時至次日上午6時以及周末，由第三方安保公司負責監控。下午5時30分至9時30分期間，市政廳員工可以搭乘穿梭巴士前往停車場。

聖荷西多年來一直在考慮提高市政廳安全性，一些市政廳員工因為整個大樓的進出自由、暢通無阻而感到不安全。 前市議員哈米斯 (Johnny Khamis) 2019年提出加強安保的想法時遭到了強烈反對。

科恩的幕僚長阮林（Lam Nguyen）表示，在2023年這麼做是有道理的，因為槍支 暴力和對政府官員的不滿情緒有所增加。他指出，市議會會議上已經配備了金屬探測器，只是將當前的安全計劃擴展到市政廳，因為那裡每天有很多人進出。

金屬探測器只是一個開始，據悉聖荷西計畫在不久的將來增加增強型照明、標牌、監控攝像頭，並進行基礎設施升級。