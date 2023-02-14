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任職三年 屋崙暴力預防部負責人將離職

編譯組／屋崙電
屋崙暴力預防部門的負責人塞斯佩德斯上任三年，現在即將離職。（美聯社）
屋崙暴力預防部門的負責人塞斯佩德斯上任三年，現在即將離職。（美聯社）

屋崙暴力預防部門的負責人塞斯佩德斯（Guillermo Cespesdes）任職三年，是該市公共安全工作的核心；但他的任期恰值城市暴力犯罪激增的疫情期間，在他離職之際，新宣誓就職的市長盛桃（Sheng Thao）剛剛發誓要對該部門進行更多投資

塞斯佩德斯於2020年被聘為該市第一個永久性的暴力預防主管，他負責通過公共衛生的方法來削減暴力，但疫情阻礙了他進行親臨工作的能力。任期內塞斯佩德斯也曾面臨審查，一名為Sarai Crain的雇員在為該部門工作一年半後被解雇，她指控塞斯佩德斯有性騷擾、性別歧視和報復行為，在她提出索賠後，該市向她支付了26萬8千美元。

屋崙在2017年成立了暴力預防部，並設定了一個在三年內將凶殺案減少80%的崇高目標。五年後，這個目標並沒有實現，該部門反而仍在努力建立其人員編制。

去年4月，塞斯佩德斯告訴「紀事報」（The Chronicle），在2020年佛洛伊德被謀殺後，他面臨凶殺案上升後的 「期望值激增」，以及對暴力預防工作進行更多投資的壓力。

2021年6月，市議會投票決定在兩年內為該部門預留1800萬美元，為塞斯佩德斯和他的團隊增加了一大助力。此前，該市每年為這個有14名成員的部門編列約800萬美元的預算。

當時，塞斯佩德斯說，該部門的目標是 「完全嵌入 」受槍枝暴力影響較大的社區，大部分工作通過與非營利組織簽訂合同完成。

2021年冬天，塞斯佩德斯在城市公園推出了一系列 「城市之夜 」計畫，以打擊犯罪。當地的非營利組織在受暴力影響較大的社區舉辦免費晚餐、遊戲和食物領取活動。該計畫早期取得了一些成功。

塞斯佩德斯是古巴人，在哥倫比亞大學獲得了社會工作碩士學位。他是洛杉磯著名的反幫派領袖，2009年，他被任命為副市長及「減少幫派和青年發展」辦公室主任。在回到屋崙之前，塞斯佩雷斯在洪都拉斯為一個由美國國際開發署資助的項目工作。

2月24日將是塞斯佩德斯在職的最後一天，市政府沒有說他為什麼要離開、他接下來要去哪裡、或者誰將在短期或長期內接替他。

屋崙 疫情 投資

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