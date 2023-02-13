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金山獲撥4200萬元建可負擔房 日落區等200戶將受益

記者李怡╱舊金山報導
舊金山獲4200萬州府資金用於建設經適房，日落區、獵人角200餘戶將受益。（記者李怡╱攝影）
舊金山獲4200萬州府資金用於建設經適房，日落區、獵人角200餘戶將受益。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府辦公室宣布，已獲得4200萬元州府撥款，用於支持舊金山建設經濟可負擔房；主要將用於支持日落區（Sunset）和灣景區獵人角（Bayview-Hunters Point）共計200多套可負擔住屋的建設，幫助社區內工人、低收入家庭和無家可歸者解決住房困難。

舊金山市長布里德表示，為實現舊金山8年建造至少8萬套住房的目標，市府需要來自州府和聯邦的關鍵性資金支持。她感謝紐森州長為兩個社區可負擔屋提供的資金支持，期待繼續與州府各部門密切合作，解決舊金山人的住房危機。

根據計畫，這筆資金用途，包括支持日落區Irving街2550號的第二個經濟可負擔房項目，為舊金山的工人及其家人提供90套住房單元，其中22套將專門用於無家可歸家庭。位於獵人角的可負擔房項目Hunters Point Shipyard Blocks 52和54號，是由112套公寓組成，公寓的面積從一居室到五居室不等。項目還包括一個社區活動室、健身室和超過4000平方英尺的開放空間。

州長紐森表示，由於州府要求在地方城市建造更多住房，州政府有責任重新構想現有的住房審批流程，並使之符合現在的情況。目前多項審批流程已經精簡，以確保建造經濟可負擔住房項目不會停滯。

加州消費者服務和住房機構的秘書拉米萊（Lourdes Castro Ramírez）表示，加州正在兌現承諾，即到2030年建造250萬套住房和100萬套經濟可負擔房。為實現這一目標，需要精簡審批建房流程，將之前繁瑣冗長的資金申請流程簡化，以便更快地建造更多住房，為工薪家庭、退伍軍人、農場工人和無家可歸者提供新家。同時州府應繼續採取緊急行動，尋找創新方案加快住房開發。

2月初，布里德宣布的舊金山全民住房計畫（Housing for All）已獲得州政府批准。在未來8年內，舊金山將按計畫建設8萬2000套住宅，其中包括約4萬7000個可負擔住房單元和3萬5000個市場價格單元。建造8萬餘套住房，常規情況下，在舊金山需要25年的時間，預計這項計畫的建房速度將打破歷史紀錄。

為了保證計畫在八年內實施，布里德發布行政指令，包括三個重點領域：為住房要素的實施建立問責制和監督、要求行政部門採取行動、制定初步立法行動和時間表。同時規定多項措施，包括行政措施上加快審批流程； 促市府各部門加強合作；剷除不必要的規章制度，例如消除辦公室到住宅房屋資質的轉換；找出新的融資方法啟動建造項目；把控好工程建設的時間線；對特定類型住房開發項目酌情減少審查等，以保障全民住房計畫按時全力實施。

舊金山 加州 紐森

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