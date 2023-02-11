「巨響如炸彈」日落區民宅驚爆 屋中證實有殘疾者

住在爆炸房屋隔壁的亞裔女士表示，在事發時她就坐在停在爆炸房屋前的車中等孩子出門，她向記者說：「謝天謝地，孩子還沒有出來。」（記者張曼琳／攝影）

舊金山 日落區22街（22nd Ave)1700號一戶民宅，9日上午9時發生爆炸並引起火災。爆炸房屋幾乎完全燒毀坍塌，其中一名住戶嚴重燒傷，送往醫院後不治身亡，另有一人重傷。發生爆炸房屋的左右多間住房也受損嚴重，已經無法正常居住，甚至馬路對面住宅的窗戶也全部震碎，住在這裡的華裔 居民梁太太稱：「回想起來，就好似炸彈的聲音一樣。」

舊金山消防官員表示，住宅起火原因仍在調查中，並透露調查可能會持續數月。（記者張曼琳／攝影）

爆炸地點是華裔聚居區。記者10日走訪事發街區時，見到仍處於警戒狀態。除了住在這裡的居民、消防員、PG&E和媒體外，其他人不得穿越警戒線。舊金山消防官員表示，住宅起火原因仍在調查中，並透露調查可能會持續數月。

至截稿前，舊金山法醫辦公室尚未公布在火災中身亡人士的身分。

住在爆炸房屋對面、講國語的華裔居民梁太太表示，爆炸房屋居住的為菲律賓裔，在這裡居住了約四年，但沒有和這家人打過交道。但她聽到街坊流言說，身亡人士為中風 患者，看護工人在火災發生時先跑走了，患者無法自己移動，因此被燒死。

記者也在消防人員處理的房屋殘骸中，發現被燒焦的輪椅。對事故發生的原因，梁太太表示，聽到很多說法，她無法確認消息的真偽。

梁太太回憶事發時的經歷，她當時正好在家，先是聽到一種很難形容的巨響，「現在回想起來，就好似炸彈的聲音一樣，也像是隕石砸下來，巨大撞擊的聲音。」她在聽到巨響後，也隨即聽到鄰居驚慌聲和打電話報警的聲音，在三分鐘後才回過神來下樓，發現連家裡的車庫門都因爆炸的衝擊而變形，無法正常打開，窗戶的玻璃也散落在街上。

在接受採訪時，梁太太也正巧接到保險公司的電話，處理修復窗戶和玻璃的費用。她還透露，案發後街坊們被要求不能回家，她一直待在收容所直至晚上9時才回到家中，10日一早便和家人一起清理爆炸後的玻璃碎片和殘骸。她表示，不知道究竟發生什麼事，現在想起來感到後怕。

附近的居民打掃散落在街上的玻璃碎片。（記者張曼琳／攝影）

梁太太和家人一起清理爆炸後的殘骸。（記者張曼琳／攝影）

住在爆炸房屋隔壁的亞裔女士表示，在事發時她就坐在停在爆炸房屋前的車中等孩子出門。她說：「謝天謝地，（我的）孩子還沒有出來。」這一切發生的很快，她親眼見到玻璃震碎落地，也證實爆炸房屋中有一位殘疾人士；但她從未在房子外面，見到過這位人士。

昨日事發街區仍處於警戒狀態，除了住在這裡的居民，消防員和PG&E和媒體外，其他人不得穿越警戒線。（記者張曼琳／攝影）

日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）事發後第一時間到現場了解情況。他向媒體表示，這場發生在日落去的悲劇導致一人死亡和一人重傷，「我們還在調查起火原因，目前推測可能是瓦斯洩漏，但這次爆炸的強度如此之大，也有可能是其他原因。」