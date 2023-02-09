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2年內第2位 阿縣議員Richard Valle 去世

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣第二區議員威爾（Richard Valle）去世。（取自阿縣官網）
阿拉米達縣第二區議員威爾（Richard Valle）去世。（取自阿縣官網）

阿拉米達縣第二區議員威爾（Richard Valle）已去世。他的同事、縣議長麥利（Nate Miley）8日證實此消息。

這是不到兩年來、在任上去世的第二位阿縣議員。阿縣第三區華裔議員陳煥瑛，在2021年11月3日因交通事故不幸離去。她的幕僚長布朗（Dave Brown）暫時接替議員職位。隨後，華裔譚蓮娜成功當選該區縣議員。

自2012年以來，威爾一直代表第二區，包括海沃市、聯合市、紐華克和佛利蒙的部分地區。他的死因沒有立即公布。在政治生涯之外，他是阿拉米達縣南部最悠久的西裔社會服務機構「服務中心」（Centro de Servicios）的創始成員，也是加州最大的非營利性回收公司Tri-CED Community Recycling的創始人和總裁。1970年越戰期間在軍隊服役後，他在海沃的夏伯學院（ Chabot College）和州立大學東灣分校學習並畢業，獲得社會學和公共管理學位。

麥利在推特上的公開聲明說，對威爾的離去感到傷心。在縣議會服務的10年中，他為社區安全網絡、心理健康項目而奮鬥，是聖玫瑰醫院的不懈支持者。他通過成功的年度志願者感謝活動，鼓舞了志願者們…他是風險青年、就業發展計畫的宣導者，是有組織勞工的堅定支持者。

屋崙市議員詹金斯（Kevin Jenkins）在社交媒體上說，威爾是一位敬業的公務員。他對環境和社會正義的熱情是無與倫比的，他對社區的承諾將永存。

華裔 加州 就業

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