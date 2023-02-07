「別錯過稅收抵扣」金山華商製報稅簽語餅 國稅局致謝

國稅局稅務外展部負責人弗蒂特（中）和公共事務專員謝昕欣（左），6日特地拜訪舊金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」，感謝東主陳展明（右）連續兩年捐贈含有提醒報稅紙條的簽語餅。（記者劉先進／攝影）

國稅局 （IRS）稅務外展部負責人弗蒂特（Christine Footit）和公共事務專員謝昕欣（Carol X.Xie），6日特地拜訪舊金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」，感謝東主陳展明（Kevin Chan）連續兩年捐贈總計3000個含有提醒報稅 紙條的簽語餅（Fortune Cookies) ，並現場體驗製作餅乾。今年已送出的1000個簽語餅中，包含的紙條是，「別錯過稅收抵扣的機會（Don't miss out on tax credits——www.irs.gov/credits）」。這也是國稅局全國範圍內首次透過簽語餅，傳播報稅資訊。

去年的一天，謝昕欣和弗蒂特聊天時說，她準備去「金門幸運簽語餅公司」，問她是否需要代為購買一些餅乾。弗蒂特回憶，「我說不用了，但希望餅乾上面有個特別的訊息。我們兩人當時都停了下來，都在問，陳展明會不會在簽語餅上放提醒報稅的紙條？」

謝昕欣連忙詢問陳展明，雙方一拍即合，決定推出這一款特別的簽語餅。去年，陳展明捐贈2000個簽語餅，由國稅局在社區發放。今年的1000個簽語餅，也在華埠街會發放。

弗蒂特說，到了納稅季，最大的挑戰是確保納稅人不會成為稅務詐騙、身分盜竊的受害者。今年，國稅局正在推廣納稅人可以申請身分保護個人識別碼（IP PIN），這是一個六位數號碼，用以防止他人使用社會保障號或個人納稅識別碼提交納稅申報表。IP PIN 只有納稅人和國稅局 （IRS）知道，當納稅人提交電子版或紙質版納稅申報表時，可以附加IP PIN ，有助於國稅局核實身分。

弗蒂特說，針對納稅人的騙局有各種類型。比如，疫情 後，政府發放了紓困金。有騙子試圖從兒童稅收抵扣中騙錢。他們會打電話給納稅人說，如果透過其提交報稅，可以得到更大的抵扣，「這種騙局的方法，通常是透過電郵，讓受害者點擊鏈接。或者一條短信或一個電話，以得到受害者的社會安全號碼，然後再以其名義提交納稅，直到納稅人提交時，才發現是重複退稅。」

她表示，騙局有時會針對少數族裔社區，比如，打電話給少數族裔，如果不交錢，就威脅通知警察局，讓警員到家中去。「這可能是最大的騙局。不只是華人，還有其他少數族裔社區，都會成為騙子下手目標。你可能害怕政府，騙子會電話說是國稅局的，若不給錢，就派警員來。」

弗蒂特提醒，市民有任何問題，可以隨時登錄www.irs.gov，如果符合收入限制，也可登錄免費報稅。網站上也有志願者稅務援助中心，幫助市民報稅。