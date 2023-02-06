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慶新年 南灣僑界迎春揮毫好熱鬧

記者李榮／密爾比達報導
南灣僑界慶新春舉辦迎春揮毫活動。（記者李榮／攝影）
南灣僑界慶新春舉辦迎春揮毫活動。（記者李榮／攝影）

迎接農曆新年的到來，僑界盛事、2023年的「迎春揮毫」活動5日在南灣僑教中心舉行。先前兩年因為新冠肺炎疫情的關係，迎春揮毫改在網上進行。今年隨著疫情趨緩、生活恢復正常，終於復辦實體聚會。當日的氣氛非常熱烈，現場還有年俗童趣互動學習展、年貨攤位、懷舊小吃販賣，以及新一年度的風水講座等。

迎春揮毫活動由北加州中文學校聯合會主辦，北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會等組織協辦。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪夫人雲雯蓁也代表到場致意。雲雯蓁指出，自己是第一次參加灣區的迎春揮毫活動，非常新鮮；她也帶領僑領與民選官員揮毫，寫下「虎振雄風留浩氣 兔迎盛事蔚新春」，大家一起迎接新年。

僑教中心主任莊雅淑致詞時表示，迎春揮毫在灣區已經有相當的歷史，是僑界引頸期盼的大活動。在兩年的疫情之後，終於能以回歸實體舉辦，非常難得。她指出，台灣社會很重視過年時手寫春聯，因為用毛筆方式寫下新年的祝福更顯珍貴，也能提升傳統文化的傳承。

北加州中文學校聯合會會長王婉君表示，春節是僑社最熱鬧的時候，北加州中文學校聯合會自2009年開始，就與北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會四個組織，共同舉辦結合傳統年俗與書法藝術的迎春揮毫活動，吸引許多僑胞帶著一家人到場參加，慶祝新年。

當日還有於僑教中心阿里山教室舉辦的兔年風水講座、多功能廳辦的兔年燈籠比賽頒獎典禮，以及總統志工獎頒獎典禮。另外，現場還有僑委會燈籠，以及春聯等提供給參加民眾，以及僑宇宙的展示。

當日還有許多文化攤位，供小朋友認識。（記者李榮／攝影）
當日還有許多文化攤位，供小朋友認識。（記者李榮／攝影）

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