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「極目楚天」春節團拜 州長紐森視頻致辭

記者劉先進／柏林甘報導
正月十五元宵節，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會，在柏林甘聯合舉辦「歡樂元宵，極目楚天」2023春節團拜尊享宴會。（記者劉先進／攝影）
正月十五元宵節，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會，在柏林甘聯合舉辦「歡樂元宵，極目楚天」2023春節團拜尊享宴會。（記者劉先進／攝影）

火樹銀花合，星橋鐵鎖開。5日是正月十五元宵節，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會，在柏林甘（Burlingame）聯合舉辦「歡樂元宵，極目楚天」2023春節團拜尊享宴會，這也是疫情後該會首次組織線下新春慶祝活動。

海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會會長喻鵬獻上新春致辭，預祝所有人元宵快樂，兔年吉祥。州長紐森於去年9月簽署一項法案，加州成為全美首個正式將農曆春節設為法定節假日的州。此次答謝宴會同時也很榮幸的收到了紐森發來的新春致辭和問候的視頻。

中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅、州財務長馬世雲、薩拉度加（Saratoga） 副市長趙嬿、前州眾議員朱感生夫婦、江蘇同鄉會暨江蘇商會名譽會長吳有義、上海交通大學醫學院北美校友聯合會總會長鄭其，也到現場與與會人士一起共迎元宵佳節，送上新春祝福致辭和節日的問候。

美國加州湖北同鄉總會執行會長譚玥發言，總結三年來的海外湖北春晚的工作，和積極開展弘揚中華文化及抗疫捐贈的成果。她表示，2021 海外湖北春晚所有的平台累計播放超過10萬。2022年海外湖北春晚節目播出以後，人民日報視頻號、華人頭條 、天下楚商、武漢僑聯、湖北僑聯、 CTV長城電視、人民網等各大視頻網站平台都在接力重播，為海外華人賀新年迎春納福，點擊收看量一周內狂飆近30萬，一個月後超過60萬的收看次數。

正月十五元宵節，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會，在柏林甘聯合舉辦「歡樂元宵...
正月十五元宵節，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會，在柏林甘聯合舉辦「歡樂元宵，極目楚天」2023春節團拜尊享宴會。（記者劉先進／攝影）
州財務長馬世雲（中），前州議員朱感生(右一)，薩拉度加副市長趙嬿（左一），海外楚...
州財務長馬世雲（中），前州議員朱感生(右一)，薩拉度加副市長趙嬿（左一），海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會會長喻鵬（右二），美國加州湖北同鄉總會執行會長譚玥（左二）出席活動。（主辦方供圖）

加州 紐森 華人

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