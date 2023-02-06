華埠元宵街會人氣旺 疫後首見熱鬧場面 帶動店家生意

街會上大排長龍的訪客。（記者李怡／攝影）

2月5日元宵節，位於舊金山華埠 的「元宵街會」吸引眾多遊客到訪。豐富多彩的街會攤位，與華埠特色的餐飲小吃，讓前來逛街會的民眾不禁駐足欣賞與解囊消費。

街會當天，走進舊金山華埠的主要商業街都板街，便可以感受到節日的喜慶氣氛。笑容洋溢在每位遊客的臉上，攤位商家為遊客講解美食、手工藝品和中國傳統文化字畫等，忙得不亦樂乎。

前來逛街會的民眾不只是來自華裔家庭和舊金山灣區當地居民。眾多來自全國各地和歐洲的遊客在此聚集。周六晚剛剛舉辦的花車遊行吸引了眾多遊客，帶動了周日街會大量的遊客湧入。讓華埠小商業東主們忙的不亦樂乎，尤其是餐飲業、點心與飲品店門前大排長龍，訪客不斷。

華埠餐廳「廚藝」的楊老闆透露，舊金山華埠一系列的慶祝活動，吸引了來自海內外的眾多遊客到訪。前一晚的花車遊行活動讓自己的餐廳營業到了午夜，這是繼疫情 以來首次出現的熱鬧場面。

街會當天在華埠的茶飲店仙葉谷，每個品茶的位置都滿員。舞妓奶茶店門前也排起了長龍。多位店家表示，看到遊客回到了華埠，非常的開心，感慨昔日繁榮的華埠又回來了。

今年的元宵街會給華埠帶回來了滿滿的人氣，但並不是每家店的生意都興旺。據手工藝品店主透露，街會給店裡帶來了大量的訪客，但是客人的購物熱情並不高漲，只逛不買的情況非常普遍。店家猜測可能是通膨帶來的經濟壓力，制約了客人們的消費慾望。

元宵街會是由中華總商會主辦的一系列春節慶會之一。會長劉運方表示，希望舊金山市居民商戶和外地的遊客能夠在元宵街會上感受到中國傳統文化的魅力，與喜慶活躍的節日氣氛，並身體力行的支持華埠小商業的複興。

街會攤位除了各大公共服務機構參加展出之外，還有新年裝飾、年節花藝、生活日常用品、中華傳統食品、口罩等防疫用品展出銷售。更有醒獅表演、擊鼓表演與中國傳統民間藝術彩綢表演，為華埠的熱鬧節日氣氛再添彩。