我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京證實 拉丁美洲的第2顆「流浪氣球」也是中國的

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

華埠元宵街會人氣旺 疫後首見熱鬧場面 帶動店家生意

記者李怡／舊金山報導
街會上大排長龍的訪客。（記者李怡／攝影）
街會上大排長龍的訪客。（記者李怡／攝影）

2月5日元宵節，位於舊金山華埠的「元宵街會」吸引眾多遊客到訪。豐富多彩的街會攤位，與華埠特色的餐飲小吃，讓前來逛街會的民眾不禁駐足欣賞與解囊消費。

街會當天，走進舊金山華埠的主要商業街都板街，便可以感受到節日的喜慶氣氛。笑容洋溢在每位遊客的臉上，攤位商家為遊客講解美食、手工藝品和中國傳統文化字畫等，忙得不亦樂乎。

前來逛街會的民眾不只是來自華裔家庭和舊金山灣區當地居民。眾多來自全國各地和歐洲的遊客在此聚集。周六晚剛剛舉辦的花車遊行吸引了眾多遊客，帶動了周日街會大量的遊客湧入。讓華埠小商業東主們忙的不亦樂乎，尤其是餐飲業、點心與飲品店門前大排長龍，訪客不斷。

華埠餐廳「廚藝」的楊老闆透露，舊金山華埠一系列的慶祝活動，吸引了來自海內外的眾多遊客到訪。前一晚的花車遊行活動讓自己的餐廳營業到了午夜，這是繼疫情以來首次出現的熱鬧場面。

街會當天在華埠的茶飲店仙葉谷，每個品茶的位置都滿員。舞妓奶茶店門前也排起了長龍。多位店家表示，看到遊客回到了華埠，非常的開心，感慨昔日繁榮的華埠又回來了。

今年的元宵街會給華埠帶回來了滿滿的人氣，但並不是每家店的生意都興旺。據手工藝品店主透露，街會給店裡帶來了大量的訪客，但是客人的購物熱情並不高漲，只逛不買的情況非常普遍。店家猜測可能是通膨帶來的經濟壓力，制約了客人們的消費慾望。

元宵街會是由中華總商會主辦的一系列春節慶會之一。會長劉運方表示，希望舊金山市居民商戶和外地的遊客能夠在元宵街會上感受到中國傳統文化的魅力，與喜慶活躍的節日氣氛，並身體力行的支持華埠小商業的複興。

街會攤位除了各大公共服務機構參加展出之外，還有新年裝飾、年節花藝、生活日常用品、中華傳統食品、口罩等防疫用品展出銷售。更有醒獅表演、擊鼓表演與中國傳統民間藝術彩綢表演，為華埠的熱鬧節日氣氛再添彩。

舊金山華埠於上月14日起，便推出慶新春迎兔年系列慶祝活動，包括花市、社區街會、農曆新年大巡遊。雖然今年街會的攤位和訪客與疫情之前相比還有差距，但熙攘的人群、熱鬧的場面是舊金山自疫情爆發以來，華埠難得一見的大場面。

前來參加街會的遊客。（記者李怡／攝影）
前來參加街會的遊客。（記者李怡／攝影）
人員爆滿的品茶室。（記者李怡／攝影）
人員爆滿的品茶室。（記者李怡／攝影）
街會手工藝品攤位。（記者李怡／攝影）
街會手工藝品攤位。（記者李怡／攝影）

華埠 舊金山 疫情

上一則

元宵有禮 亞博館贈黃柳霜紀念幣

延伸閱讀

「超級星期六」華埠舞獅熱鬧登場 舞者跳到流汗

「超級星期六」華埠舞獅熱鬧登場 舞者跳到流汗
金山華埠元宵街會 贈兔年禮包

金山華埠元宵街會 贈兔年禮包
全美華埠小姐訪岡州總會館、寧陽會館

全美華埠小姐訪岡州總會館、寧陽會館
北加南灣台灣同鄉會燈會 人聲鼎沸

北加南灣台灣同鄉會燈會 人聲鼎沸
「京彩10年」 北京圖片展 金山華埠登場

「京彩10年」 北京圖片展 金山華埠登場

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03
「獅」口餘生 灣區母親勇救五歲兒。（取自GoFundMe）

5歲兒突被山獅撲倒撕咬 金山灣區媽衝上前英勇救兒

2023-02-02 00:32
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光