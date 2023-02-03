我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

川普零容忍政策 近千位移民孩童尚未與家人團聚

重新評估前任地檢長決定 阿縣重啟8件警開槍致死案

編譯組／灣區2日電
阿拉米達縣新地檢長普萊斯(圖中)已於1月就職。她將重啟八起警員開槍和在押嫌犯死亡案件。(圖截取自電視畫面)
阿拉米達縣新地檢長普萊斯(圖中)已於1月就職。她將重啟八起警員開槍和在押嫌犯死亡案件。(圖截取自電視畫面)

阿拉米達縣新地檢長普萊斯(Pamela Price)日前宣布，將重啟八起警員開槍與在押嫌犯死亡案件調查，並且決定是否提出指控，其中兩案已發生超過十多年。

普萊斯是一位經驗老練的民權律師與維權人士，11月當選阿縣地檢長。她曾透露，將在警察暴力案件處理上，比前任地檢長更加積極。她發表聲明表示，承諾執行問責制，阿縣將要求人們對不當行為負責。

重啟調查案件包括Andrew Moppin-Buckskin與Mack “Jody” Woodfox，他們分別於2007年、2008年被屋崙警察槍殺；Agustin Gonsalez於2019年被海沃警察殺害；Joshua Gloria於2021年被佛利蒙警察殺害；Caleb Smith於2021年被海沃警察殺害身亡；Cody Chavez去年被普萊斯頓警察殺害。調查人員還將重新調查Mario Gonzalez與Vinetta Martin的死因，前者於2021年4月被阿縣警察壓制時失去意識，後者則於同年死於聖他瑞塔監獄(Santa Rita Jail)。

普萊斯將重新評估退休的前任阿縣地檢長歐瑪莉(Nancy O'Malley)所做決定。普萊斯是全國檢察官積極行動的領導人，也推出一項新公共問責部門以監督審查，作為履行重要競選承諾。在去年接任歐瑪莉的激烈競選中，普萊斯自許為改革者，將警察問責視為最優先。

她已要求當地警察局長與阿拉米達縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）提交與這八起案件相關的證據。有些案件將根據不同的法律標準進行審判，具體取決於死亡發生時間。

加州現行的武力使用法規，是僅在警察合理認為有必要防禦對警察或其他人造成「緊迫的死亡或嚴重身體傷害威脅」(an imminent threat of death or serious bodily injury)、或逮捕構成威脅的重罪犯時，才允許使用致命武力。其僅適用於2020年法律生效後的武力使用。

屋崙律師布瑞斯(John Burris)代表八起案件中的四個案件被害人家屬。他曾於普萊斯1月3日就職後不久、寫信給她，敦促重新審查案件。普萊斯聲明表示，這些案件須以富有同情心的正義處理，做出有價值與必要改變。

警察 屋崙 加州

上一則

不見硝煙的家園保衛戰

下一則

推特被要求改建築許可證 總部或能設床位

延伸閱讀

阿拉米達縣新地檢長 重啟8起警察暴力案件

阿拉米達縣新地檢長 重啟8起警察暴力案件
麥卡錫任議長後首度回應：目前無訪台計畫

麥卡錫任議長後首度回應：目前無訪台計畫
前同事舉報：首席大法官羅伯茲之妻涉「利益衝突」賺取6位數報酬

前同事舉報：首席大法官羅伯茲之妻涉「利益衝突」賺取6位數報酬
首席大法官羅伯茲妻子 遭控涉嫌利益衝突

首席大法官羅伯茲妻子 遭控涉嫌利益衝突
休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut 拖欠貨款遭起訴

休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut 拖欠貨款遭起訴

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

2023-01-26 23:59

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機