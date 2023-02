重新評估前任地檢長決定 阿縣重啟8件警開槍致死案

阿拉米達縣新地檢長普萊斯(圖中)已於1月就職。她將重啟八起警員開槍和在押嫌犯死亡案件。(圖截取自電視畫面)

阿拉米達縣新地檢長普萊斯(Pamela Price)日前宣布,將重啟八起警員開槍與在押嫌犯死亡案件調查,並且決定是否提出指控,其中兩案已發生超過十多年。

普萊斯是一位經驗老練的民權律師與維權人士,11月當選阿縣地檢長。她曾透露,將在警察 暴力案件處理上,比前任地檢長更加積極。她發表聲明表示,承諾執行問責制,阿縣將要求人們對不當行為負責。

重啟調查案件包括Andrew Moppin-Buckskin與Mack “Jody” Woodfox,他們分別於2007年、2008年被屋崙 警察槍殺;Agustin Gonsalez於2019年被海沃警察殺害;Joshua Gloria於2021年被佛利蒙警察殺害;Caleb Smith於2021年被海沃警察殺害身亡;Cody Chavez去年被普萊斯頓警察殺害。調查人員還將重新調查Mario Gonzalez與Vinetta Martin的死因,前者於2021年4月被阿縣警察壓制時失去意識,後者則於同年死於聖他瑞塔監獄(Santa Rita Jail)。

普萊斯將重新評估退休的前任阿縣地檢長歐瑪莉(Nancy O'Malley)所做決定。普萊斯是全國檢察官積極行動的領導人,也推出一項新公共問責部門以監督審查,作為履行重要競選承諾。在去年接任歐瑪莉的激烈競選中,普萊斯自許為改革者,將警察問責視為最優先。

她已要求當地警察局長與阿拉米達縣警長勝利婭(Yesenia Sanchez)提交與這八起案件相關的證據。有些案件將根據不同的法律標準進行審判,具體取決於死亡發生時間。

加州 現行的武力使用法規,是僅在警察合理認為有必要防禦對警察或其他人造成「緊迫的死亡或嚴重身體傷害威脅」(an imminent threat of death or serious bodily injury)、或逮捕構成威脅的重罪犯時,才允許使用致命武力。其僅適用於2020年法律生效後的武力使用。

屋崙律師布瑞斯(John Burris)代表八起案件中的四個案件被害人家屬。他曾於普萊斯1月3日就職後不久、寫信給她,敦促重新審查案件。普萊斯聲明表示,這些案件須以富有同情心的正義處理,做出有價值與必要改變。