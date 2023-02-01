女性移民藝術作品「仰望」 花車巡遊將首度亮相

中華文化中心召開記者會宣布，藝術作品「仰望」將亮相周六花車巡遊。（記者張曼琳╱攝影）

由中華文化中心（CCC）和藝術家葉黃嘉雯（Christine Wong Yap）合作的「仰望」（How I Keep Looking Up）當代藝術作品，將在本周六（2月4日）的舊金山 農曆新年花車巡遊中首次亮相。

「仰望」為全新的公共藝術行動，在葉黃嘉雯的主導下，匯集了共16名華裔和拉丁裔的移民 女性一同創作，展現移民堅韌力的現代藝術作品。

主導本次藝術作品的葉黃嘉雯發言。（記者張曼琳╱攝影）

中華文化中心1月31日在華埠花園角召開記者會宣布這一消息。「仰望」是以16面旗幟為創作形式的藝術作品。參與設計和製作旗幟的16名新移民女性與其家人，將會以舉旗人的身分在巡遊中亮相。

本次參與「仰望」藝術項目共有16名新移民女性。（記者張曼琳╱截屏）

「仰望」公共藝術項目是葉黃嘉雯和中華文化中心（CCC）各自長達數十年的公共藝術經驗的成果，總共16面旗幟反映一段社區建設歷史，連結不同的語言文化，達成為弱勢群體創造安全空間進行探索和交流的使命。

中華文化中副館長兼策展人梁凱瑤（Hoi Leung）在書面聲明中表示：「讓這些旗幟在舊金山新年巡遊中首次亮相的靈感，來自於巡遊的歷史，自1860年代以來甚至在『排華法案』生效期間，農曆新年巡遊一直是移民在公共場所展示文化力量、增強社區凝聚力的主要場合。」她希望能夠看到參與藝術作品創作的人士，本著這種精神，以母親、工人、社會運動者和藝術家的身分在遊行 中高舉旗幟，振奮人心。

農曆新年花車遊行總監黃英豪（Harlan Wong）說：「舊金山農曆新年巡遊是一項團結社區的文化活動，讓社區能夠充分地展示自己。」他還表示，「仰望」為巡遊有史以來首個當代藝術項目，他對此感到非常興奮和自豪。

「仰望」代表農曆新年巡遊「闔家團聚，共慶佳節」的象徵意義。項目與社區組織華人進步會（Chinese Progressive Association）和24街拉美文化區（Calle 24 Latino Cultural District ）合作，在Mission文化中心和華埠舊呂宋巷41號設立工作室。

在為期六個月工作室創作中，共16名參與女性們通過藝術、食物，以及用母語的交流和對話中增進情感，創造一個經歷過類似困難女性移民間互相治癒的機會。

華裔參與者之一，羅玉蓮（Selina Lui）昨日出席記者會，並向媒體展示她設計的旗幟。在她的設計中，有一對牽在一起的手，其中的一個手指，勾住一串鑰匙。

華裔參與者羅玉蓮（Selina Lui）與她設計旗幟合影。（記者張曼琳/攝影）

羅玉蓮表示，圖案中的大手代表她，小手則是她的女兒，而在中間的鑰匙代表二人移民美國後，因住房問題面對的艱辛和困難。 羅玉蓮為散房住戶和社區工作者，她十分理解不同背景的移民，因舊金山難以負擔的高房價，只能居住在惡劣的環境中的困境，她希望能藉其作品，引起公眾更加關注住房問題。

除了指導參考者，將自己的想法創造成旗幟外，葉黃嘉雯還與這些女性一起為巡遊編排舞蹈，設計口號。