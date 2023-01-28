州眾議員楊馳馬訪華埠 促加強控槍

楊馳馬（後排右三）與華埠社區會面，慶祝農曆新年。（記者張曼琳／攝影）

加州 第17區眾議員楊馳馬（Matt Haney）27日在舊金山華埠辦農曆新年午宴感謝支持者。社區資深領袖、華裔 長者、家護工人代表和楊馳馬支持者參與，互道新年快樂。針對近期華裔社區連環槍擊 事件，楊馳馬提出，應對精神疾病患者進行背景調查，以防止他們獲得槍枝，並預防槍枝暴力和增加精神健康資源。

當天中午，楊馳馬來到靠近花園角的午宴會場與社區人士見面。包括安老自助處（Self-Help for the Elderly）、資深社區領袖黃桃菊（Tow Kuk Wong）等一眾社區代表出席活動。

楊馳馬先用廣東話向送上新春祝福，並表示「我知道過去幾年對我們的城市來說非常具有挑戰性，尤其是對華裔社區而言。」

他補充道：「我希望在兔年將有一致性和恢復正常的機會，能夠讓人們與家人團聚，能夠開展業務，並歡迎大家回到我們的城市，」他還特別感謝黃桃菊和安老自助處行政總監鐘月娟等社區領袖。

楊馳馬說：「社區裡的每個人，每一天都在為這個社區提供支持，」他希望在農曆新年裡向他們送上祝福。之後，楊馳馬與華埠長者見面，並和他們一起合影留念。

楊馳馬接受中文媒體採訪時，回應了近期在加州發生的連環槍案。他表示，他的心與受害者同在，並認為整個華人社區和家庭，均因近期大規模槍擊事件而感到痛苦和創傷，「在加州有太多人可以獲得槍枝，也有太多的暴力行為。尤其可怕的是，這些事發生在農曆新年期間，這應該是一個平靜和安詳的時期，卻被這場可怕的大屠殺破壞了。」

他表示，需要確保限制危險槍枝的使用並讓槍枝遠離街道。還認為必須支持精神健康患者，「讓他們傷害他人之前獲得幫助，」以及為半月灣槍擊事件的受害者提供支持，他說：「他們（受害者）中的許多人生活在令人無法接受的條件下。他們不應該在如此擁擠的環境中，我們需要將他們轉移到更安全的地方。」

他還說：「世界上沒有其他地方會如此普遍地發生大規模槍擊事件。因此，我們國家必須做出改變，特別是患有精神疾病患者，他們不應該獲得槍枝。」他並透露，他正在與立法機構合作解決槍枝暴力問題，確保有資源支持社區和半月灣：「如果患有精神疾病，應該進行背景調查以防止他們獲得槍枝。」