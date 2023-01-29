金山市長專欄／預防仇恨犯罪 金山推新計畫

市長看望華裔耆老。（照片由市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

上星期，我與市府律師邱信褔、地區檢察官謝安宜、警察 局長史考特一同宣布了新制定的協議，以應對仇恨事件並為受害者提供服務。透過這項新協議、全市仇恨犯罪研究峰會和預算撥款，舊金山 制定了一項增強為犯罪受害者提供服務、並繼續專注於預防仇恨事件的可行策略。

我們還必須繼續透過各種安全和外展工作來應對這些可怕的事故及其對社區的影響，確保我們的公共安全機構、社區組織和醫療保健提供機構得到所需的必要資源，來支援依賴這些工作和服務的人士。

正因如此，隨著未來兩個財政年度的預算規劃過程的開始，我們開始確定如何進一步加強舊金山對這些工作的承諾，確保犯罪受害者獲得公正的服務，同時透過預防服務確保社區安全。

布里德市長與華埠僑社慶祝農曆新年。（照片由市長辦公室提供） 布里德市長為獅子點睛。（照片由市長辦公室提供）

其中一些重點包括：

●市府撥款，透過安老自助處提供網上銀行課程，以防止長者帶現金到銀行或回家的途中被搶劫；

●為長者乘坐私人交通的服務券提供撥款，為他們提供往返目的地的額外選擇；

●繼續為舊金山加大（UCSF）和列治文區多元服務中心（RAMS）的指定粵語心理健康和創傷康復服務提供撥款；

●社區青年中心（CYC）的受害者支援服務，重點服務對英語不熟練的仇恨事件和犯罪受害者；

●街頭暴力預防計畫和社區青少年在多種族與亞裔 集中的商業區巡邏；

●安老自助處的長者護送計畫，以便長者外出在看醫生或結交朋友時得到陪同；

●與地檢處一起在社區組織中制定專業護士計畫；

●社區安全與正義聯盟制定教育計畫，在亞裔和非裔社群之間架設橋樑，打破傳統觀念。

保護社區安全需要大家攜手合作，透過將各機構和組織一同合作，協調一致的應對措施，舊金山希望能更好地支援那些不幸地需要經歷一個複雜和創傷性的司法系統的人士。讓我們繼續保持警惕，並向舊金山警察局舉報罪案。

市政廳農曆新年慶祝活動邀情函。（照片由市長辦公室提供）

最後，明天1月30日星期一，我們將在市政廳舉辦本年度的農曆新年慶祝活動。在此誠意邀請您一同參與。

敬祝新年快樂！身體健康！出入平安！

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！