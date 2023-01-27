護送老人、網銀課程…應對仇恨犯罪 金山發布新戰略

市長布里德鼓勵說，希望暴力犯罪、性侵犯、家庭暴力、槍枝暴力的受害者，尋求政府部門、非營利組織、地檢長辦公室的幫助，以度過最具挑戰性的時期。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德、市府律師邱信福、地檢長謝安宜、警長史考特（Bill Scott）聯合安老自助處行政總裁鐘月娟等，26日在邵逸夫爵士夫人康樂中心召開記者會，宣布新的全市戰略，以加強對仇恨犯罪 和偏見引發的事件的響應。多個部門將創建統一的協議，預防、應對仇恨事件，並為受害者提供強有力的服務。受害者將得到更好的支持和更快的轉診，及時獲得有關法律制度的資訊，並得到符合文化要求的服務。

舊金山市長布里德（左二），市府律師邱信福（右二），地檢長謝安宜（左一）與安老自助處行政總裁鐘月娟（右一）等召開記者會。（記者劉先進 ／攝影）

地檢辦受害者服務小組為所有經歷過暴力犯罪的受害者提供資源和教育，無論舉報狀態和案件解決情況如何。並提供粵語、普通話、他加洛語以及其他多種語言的服務。小組已創建一個公開的資源指南，描述仇恨犯罪的定義，如何報告，並包括與社區非營利合作夥伴的可用資源。除了制定新的協議外，地檢辦和警局將於2月舉行一次關於仇恨犯罪的全市峰會，將居民、社區組織和執法部門聚集在一起，促進更多的對話，並找出解決問題的方案。

市府一攬子計畫

舊金山將資助啟動老年人自助網上銀行課程，以防止老人在銀行或帶著現金回家途中被搶劫，資助老人乘坐私人交通工具的旅行券，為他們提供往返目的地的額外選擇。繼續資助舊金山加大和列治文地區綜合服務(RAMS)指定的粵語精神健康和創傷恢復服務。由社區青年中心(CYC)提供受害者救助服務，專注於英語水準有限的仇恨事件和犯罪受害者。在亞裔 商業區實行街頭暴力干預計畫和多種族社區安全步行計畫，實施護送老人計畫；社區安全與正義聯盟開展教育項目，在亞裔和非裔社區之間架起橋梁，打破刻板印象。

鐘月娟說，安老自助處很關注老年人安全。此前，在花園角廣場，她曾詢問布里德，是否能資助3萬，啟動老人護送項目。市長幾乎一夜間撥款。安老自助處從去年5月21日啟動項目，護送老人外出看醫生、去銀行，現在服務1437人，服務時間1萬9655小時。

邱信福說，28日，泰國裔長者拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)被人推倒重傷致死兩周年。此前，有亞裔老人早上在市場南拄拐杖散步，被殘忍地推倒在地。上周華埠廣場新天地壁畫遭惡意塗鴉，針對社區的暴力仍在持續。「在過去的一年裡，舊金山的仇恨事件報告有所減少。但工作還沒有完成，我們需要團結起來，確保每個人安全。」

舊金山地檢長辦公室的受害者保護小組，精心製作一份資訊傳單，為仇恨犯罪受害者整合資源和資訊。（記者劉先進／攝影）

地檢辦製多語言傳單

謝安宜說，已成立新的受害者保護小組，專注於保護長者等弱勢受害者，處理仇恨犯罪。這個由律師和支持人員組成的團隊，將在有證據支持的情況下起訴仇恨犯罪。小組精心製作一份資訊傳單，為仇恨犯罪受害者整合資源和資訊。傳單將被翻譯成不同的語言，告知居民地檢辦如何協助提交警方報告，在法庭程式中提供支持，並在事情發生後將受害者與社區組織和諮詢服務聯繫起來。

舊金山警長史考特說，建立社區聯繫、提供服務的首要步驟是溝通。警局有500多名雙語警員。（記者劉先進／攝影）

哀悼槍擊案受害者

史考特說，向所有蒙特利公園和北加半月灣槍擊案受害者親友表達最深切的哀悼。許多這些事件的基礎植根於仇恨。在本應喜慶的農曆新年，發生如此嚴重的悲劇，令人心痛。大家須守望相助，團結起來，繼續前進。他說，建立社區聯繫、提供服務的首要步驟是溝通。警局有500多名雙語警員，包括100多人說粵語，20名多人普通話，20人說塔加洛語。2020年，在布里德的敦促下，警局創建了社區聯絡小組(CLU)，作為警察局與基於偏見的事件、仇恨犯罪和針對歷史邊緣化社區的嚴重暴力事件的受害者之間的聯絡人。

不少長者參與活動。（記者劉先進 ／攝影）

布里德稱讚安老自助處的護送老人計畫。並說，不幸的是，多年來，受害者服務部門出現脫節。很多其他人的權利得到了尊重，而不是那些真正受到暴力影響的人。「我理解，他們需要在刑事司法系統中實現平衡、公平和正義。但是，受害者不應該繼續一次又一次地重新受到創傷。」她說，希望暴力犯罪、性侵犯、家庭暴力、槍支暴力的受害者，尋求政府部門、非營利組織、地檢長辦公室的幫助，以度過最具挑戰性的時期。她最後用粵語說，「祝大家身體健康，新年快樂，平平安安，恭喜發財。」