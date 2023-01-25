被控謀殺不得保釋 半月灣兇嫌25日出庭

聯邦調查局人員24日前往半月灣槍擊案地點加州陶土花園進行調查。（美聯社）

聖馬刁縣警方（San Mateo County Sheriff's Office）24日召開記者會表示，一名心有不滿的農場工人23日下午在半月灣 （Half Moon Bay）兩個不同地點大開殺戒，造成七人死亡、一人重傷，嫌犯已被逮捕，當局正在調查其作案動機。

半月灣是舊金山以南一個沿海小鎮，以家庭經營的農場和苗圃聞名，這些農場和苗圃雇有數百名農場工人。聖馬刁縣警長柯普斯（Christina Corpus）表示，兩個槍擊 地點都是苗圃，其中一個是前身為山菇農場（Mountain Mushroom Farm）的加州 陶土花園（California Terra Gardens），槍手正是受雇於加州陶土花園的66歲半月灣居民趙春利（Chunli Zhao，音譯）。

23日下午2時22分，警方在位於92號公路San Mateo Road 12700號路段的加州陶土花園發現四名死者和一名傷者。不久，警方又在附近Cabrillo Highway South 2100號路段另一個農場找到另外三名死者。趙春利也曾在這個農場工作過，農場目前的主人為華裔董亞倫（Aaron Tung，音譯）。

加州陶土花園發言人歐茲（David Oates）表示，他不知道趙春利在這個農場工作了多久，只知道他是公司變更所有權後留下來的35名員工之一。

當局表示，截至24日下午，槍擊案已造成七人死亡、一人受傷，死者當中有五名男性和兩名女性，傷者為男性，經過手術後情況已穩定。柯普斯在記者會上指出，受害者都是成年人，有亞裔，也有西語裔。

柯普斯說：「部分受害者是我們移民社區的成員，這讓識別身分和通知家屬的工作變得困難。」

當局表示，趙春利的作案武器是一把合法購買的半自動手槍。趙春利於23日下午4時40分在聖馬刁縣警局的半月灣分局停車場被捕，目前不清楚他在被捕前已在分局停車場待了多久。

根據聖馬刁縣檢方和拘留紀錄，趙春利目前被關押在紅木城監獄，不得保釋，罪名是謀殺、謀殺未遂和改裝槍枝，他將於25日下午在紅木城司法廳出庭應訊。當局表示，趙春利對調查表現配合。