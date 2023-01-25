我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

被控謀殺不得保釋 半月灣兇嫌25日出庭

編譯組／灣區24日電
聯邦調查局人員24日前往半月灣槍擊案地點加州陶土花園進行調查。（美聯社）
聯邦調查局人員24日前往半月灣槍擊案地點加州陶土花園進行調查。（美聯社）

聖馬刁縣警方（San Mateo County Sheriff's Office）24日召開記者會表示，一名心有不滿的農場工人23日下午在半月灣（Half Moon Bay）兩個不同地點大開殺戒，造成七人死亡、一人重傷，嫌犯已被逮捕，當局正在調查其作案動機。

半月灣是舊金山以南一個沿海小鎮，以家庭經營的農場和苗圃聞名，這些農場和苗圃雇有數百名農場工人。聖馬刁縣警長柯普斯（Christina Corpus）表示，兩個槍擊地點都是苗圃，其中一個是前身為山菇農場（Mountain Mushroom Farm）的加州陶土花園（California Terra Gardens），槍手正是受雇於加州陶土花園的66歲半月灣居民趙春利（Chunli Zhao，音譯）。

23日下午2時22分，警方在位於92號公路San Mateo Road 12700號路段的加州陶土花園發現四名死者和一名傷者。不久，警方又在附近Cabrillo Highway South 2100號路段另一個農場找到另外三名死者。趙春利也曾在這個農場工作過，農場目前的主人為華裔董亞倫（Aaron Tung，音譯）。

加州陶土花園發言人歐茲（David Oates）表示，他不知道趙春利在這個農場工作了多久，只知道他是公司變更所有權後留下來的35名員工之一。

當局表示，截至24日下午，槍擊案已造成七人死亡、一人受傷，死者當中有五名男性和兩名女性，傷者為男性，經過手術後情況已穩定。柯普斯在記者會上指出，受害者都是成年人，有亞裔，也有西語裔。

柯普斯說：「部分受害者是我們移民社區的成員，這讓識別身分和通知家屬的工作變得困難。」

當局表示，趙春利的作案武器是一把合法購買的半自動手槍。趙春利於23日下午4時40分在聖馬刁縣警局的半月灣分局停車場被捕，目前不清楚他在被捕前已在分局停車場待了多久。

根據聖馬刁縣檢方和拘留紀錄，趙春利目前被關押在紅木城監獄，不得保釋，罪名是謀殺、謀殺未遂和改裝槍枝，他將於25日下午在紅木城司法廳出庭應訊。當局表示，趙春利對調查表現配合。

根據法院紀錄，這不是趙春利第一次發生職場糾紛，他2013年在聖荷西一家餐廳工作時，與前同事兼室友王敬久（Jingjiu Wang，音譯）發生衝突，毆打了王敬久，並威脅要殺害他，王敬久因此對趙春利提出臨時禁制令，但這項禁制令已經失效。

半月灣大規模槍擊案槍手趙春利被控謀殺，25日將出庭應訊。（美聯社）
半月灣大規模槍擊案槍手趙春利被控謀殺，25日將出庭應訊。（美聯社）

加州 半月灣 槍擊

上一則

屋崙華埠舞獅迎市長 盛桃許願景：拆除遊民帳篷 促進企業發展

下一則

半月灣兇嫌曾威脅同事：將頭「分成兩半」

延伸閱讀

南加蒙市槍案／兇嫌陳友艮凶槍 影視作品常使用

南加蒙市槍案／兇嫌陳友艮凶槍 影視作品常使用
半月灣華人居民：兇嫌用屠殺發洩 給華人丟臉

半月灣華人居民：兇嫌用屠殺發洩 給華人丟臉
半月灣槍擊凶嫌 25日紅木城出庭

半月灣槍擊凶嫌 25日紅木城出庭
半月灣兇嫌早有暴力傾向 威脅將室友頭「分成兩半」

半月灣兇嫌早有暴力傾向 威脅將室友頭「分成兩半」
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

熱門新聞

遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23

特斯拉一次降20% 新人笑 舊人哭

2023-01-18 02:17
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告