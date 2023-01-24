半月灣2農場爆槍擊 亞裔7死1傷 67歲華人兇嫌被捕

趙春利被警方逮捕帶走的情形。（取自推特）

半月灣23日發生大規模槍擊案，槍手是67歲的半月灣居民趙春利。（美聯社）

聖馬刁縣半月灣 （Half Moon Bay）23日下午驚傳發生大規模槍擊 案，一名男子在兩個不同的地點，在有兒童在場的情況下開槍行凶，截至傍晚已知有七人死亡、一人重傷。

聖馬刁縣警局局長柯普斯（Christina Corpus）23日傍晚召開記者會表示，警員接獲報案後，於23日下午2時22分趕到位於半月灣92號公路Cabrillo Highway 12700號路段的山菇農場（Mountain Mushroom Farm），發現該處有四人中槍身亡，一人重傷，傷者被送往史丹福醫院急救。

根據聖馬刁縣警局隊長艾倫（Eamonn Allen）發出的聲明，警方隨後又在附近Cabrillo Highway South 2100號路段的萊斯卡車農場（Rice Trucking-Soil Farm）發現另外三名死者。

柯普斯表示，所有受害者應該都是當地農場的工人。調查人員指出，槍手是67歲的半月灣居民趙春利（Zhao Chunli，音譯），他是其中一個案發地點的工人，相信他是單獨作案，但目前還不清楚他的作案動機。

半月灣大規模槍擊案已造成七死一傷。（美聯社）

柯普斯說，警員下午4時40分在聖馬刁縣警局半月灣分局的停車場發現趙春利坐在一輛汽車裡，趙春利在沒有反抗的情況下被警員逮捕，警方在他的車內發現了一把半自動手槍。

柯普斯說：「對這個社區和許多被這種無法形容的暴力行為影響的家庭來說，這是一場毀滅性的悲劇。」

聖馬刁縣議員潘恩（David Pine）表示，多名受害者都是農場工人，部分為亞裔。

南加州蒙特利公園市 21日晚上才發生造成11人死亡的槍擊事件，半月灣23日又發生大規模槍擊事件，讓政府官員和反對槍枝暴力人士感到震驚。

加州州長紐森（Gavin Newsom）推文說：「在南加州醫院與大規模槍擊案受害者見面時，我被拉到一旁，被告知又發生了一起大規模槍擊案，這次是在半月灣，悲劇接連發生。」

聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）說：「先是蒙特利公園市，現在是半月灣。夠了，究竟還要死多少人？」

曾代表聖馬刁縣的前聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）在社群媒體上問道：「國會何時才有勇氣對槍枝暴力採取行動？大規模槍擊事件襲擊了我心愛的半月灣社區，這是一個最不可能發生這種惡行的地方之一，這是我們慶祝南瓜節、舉辦遊行的地方。」