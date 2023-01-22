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載歌在谷遊園會 迎兔年慰鄉思

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
一華人家庭在猜燈謎。（本報記者葛歆睿／攝影）
一華人家庭在猜燈謎。（本報記者葛歆睿／攝影）

矽谷華人團體「載歌在谷」21日除夕這天，在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center for Performing Arts）舉行兔年春節晚會和遊園會。製作人蔣崢指出，今年的遊園會比往年規模更大，活動也更加豐富多彩。蔣崢認為，遊園會創造了一個全景沉浸式感受中華文化的環境，幫助成年人一解思鄉之情，讓孩子們體驗傳統習俗，同時還能向其他族裔展示與推廣中華傳統文化。

「載歌在谷」是一個旨在豐富矽谷華人文化生活、弘揚中華文化的非營利組織，主要支持者都是在矽谷從事高科技行業的華人。首屆「載歌在谷」春節晚會和遊園會在2017年舉辦。據蔣崢介紹，遊園會一開始規模很小，主要服務的是那些買票來看春晚，但到早了無法進場的觀眾。2020年、2021年因為疫情停辦了兩年，去年遊園會恢復，註冊開放的比較晚，但也有1000多人，今年光是註冊人數就已經超過5000，現場應該更多。蔣崢說，「對於很多人來說，疫情這幾年都沒有回國，過年的時候很想要這樣一個場合，有過年的氛圍。」

遊園由三個活動區域。在傳統文化區可以嘗試剪紙、書法、拼七巧板、編中國結、甚至製作古代髮簪、篆刻甲骨文；在兒童活動區，小朋友可以製作春節相關手工、捏黏土、擰氣球，在臉上進行彩繪；遊戲競技區則有猜燈謎、套圈、投壺、呼拉圈、拍畫片、筷子夾彈珠等帶有童年回憶的遊戲。

蔣崢認為，遊園會提供了一個感受中華文化的環境，能讓成年人一解相思之情，「熱鬧，就好像回國了一樣」，也能讓孩子們身臨其境體驗傳統習俗。「我是兩個孩子的媽媽，很希望他們能有一個感受中華文化的機會。在中文課上、讀中文書時學這些東西，但沒有機會做，遊園會對孩子就是個珍貴的機會。」

遊園會還設有一個舞台，由來自社區的不同團體提供多姿多彩的藝文表演。蔣崢表示，遊園會也吸引了不少其他族裔的遊客，因此也是展示、推廣中華傳統文化的機會，「他們雖然聽不懂台上說什麼，但表演、舞龍舞獅看得很高興。」

矽谷 華人 疫情

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