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白宮宣布加州重大災難 紐森簽令加強應變

編譯組／綜合16日電
鑑於加州受災嚴重，拜登總統宣布加州發生重大災難。（美聯社）
鑑於加州受災嚴重，拜登總統宣布加州發生重大災難。（美聯社）

為了提高聯邦對加州嚴重風暴災害的支援，繼宣布加州進入緊急狀態（emergency declaration）後，拜登總統再宣布加州發生重大災難（major disaster declaration）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）周末在麥賽德縣（Merced County）視察災情後說：「加州感謝拜登總統迅速批准對持續受風暴影響的社區提供支援。」

紐森表示，宣布發生重大災難後，聯邦將釋出更多資金幫助加州進行救災工作，並提供救濟金給受災最嚴重的麥賽德縣、沙加緬度縣、聖他克魯茲縣等地的災民。

允部署比平時更多救護員

為了加強風暴應變措施，紐森16日簽署了一項行政命令，允許加州部署比平時更多的緊急救護人員、免除更換損壞或遺失的紀錄所需的費用、保持麥賽德縣學校開放等。

灣區官員表示，周末的風雨造成許多地區出現洪水和土石流，至少造成一人死亡，並導致舊金山金門國家遊樂區（Golden Gate National Recreation Area）一座百年軍事建築的部分結構從芬斯頓堡（Fort Funston）的懸崖上墜落到海灘上。

舊金山芬斯頓堡一個百年軍事建築的部分結構16日上午從懸崖上墜落到海灘上。（取自推...
舊金山芬斯頓堡一個百年軍事建築的部分結構16日上午從懸崖上墜落到海灘上。（取自推特）

舊金山消防局表示，這個建築結構是在16日上午10時左右從200呎高的懸崖上墜落，所幸沒有人受傷。公園管理局官員提醒遊客遵守警告標示，並注意周遭環境。芬斯頓堡16日仍然照常開放。

芬斯頓堡位於舊金山西南角，此地於1900年代被興建為軍事前哨，在冷戰期間是灣區12個導彈防禦設施之一。芬斯頓堡1960年代停止作為軍事基地，移交給金門國家遊樂區管理。

聖他克拉拉縣撤離範圍擴大

聖他克拉拉縣官員表示，因為毗鄰聖他克拉拉縣的聖比尼度縣（San Benito County）有兩處堤防決堤，可能導致洪水流入聖他克拉拉縣，因此已將撤離警報範圍擴大到吉爾洛（Gilroy）以南的Bloomfield Avenue地區。

聖比尼度縣官員15日也以嚴重洪水為由，對該縣北部賀萊斯特（Hollister）外圍地區發出新撤離令，要求156號公路以北的San Felipe Road一帶所有人離開。

氣象局15日對塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）發出冬季風暴警報，警告高海拔地區將降大雪，預測從優勝美地到杜拉瑞縣（Tulare County）將降雪3到5吋。

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